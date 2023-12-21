精彩人生｜「樂齡運動會」香港代表參賽者83歲　籌辦者：銀髪族生活智慧對社會有貢獻

▲ 在香港舉行的「樂齡運動會」，年紀最大的香港代表，已屆八十三歲！

人到中年最喜歡幻想什麼？就是幻想自己將來退休的日子。不過，我也認識一些校長，習慣了日理萬機，退休後感到若有所失，適應不來。最近接觸了幾位銀髮族，他們過了六十歲卻忙得不亦樂乎，其中一個大project，是籌辦首次在香港舉行的「樂齡運動會」，年紀最大的香港代表，已屆八十三歲！

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這個名為「少友競技日」的運動會，是由年輕時參加制服團隊「香港基督少年軍」的舊生舉辦的，參加者來自馬來西亞、新加坡和澳門，加上約50位香港代表，共有超過一百位運動員。和一般運動會不同，參加者的年齡只設下限，但不設上限，以香港代表團為例，超過一半是六十歲或以上人士，年紀最大的有八十三歲，他是上屆籃球定點投籃項目冠軍，今年也贏得羽毛球銀牌和籃球定點投籃第三名，而香港隊亦憑總成績獲得全場亞軍。



我們教小朋友運動比賽是「友誼第一」，而在這個銀髮族運動會，「flexibility」（彈性）和「fun」（好玩）才是第一。活動籌委會主席何景亮（何Sir）表示，配合參加者的年紀，部分比賽規則會作彈性處理，「例如每節比賽時間短一些，中場休息時間又可以長一些，放慢節奏」，運動會前後也會為選手安排觀光活動，最緊要好玩。



這位何Sir今年六十六歲，除了擔任校董和制服團隊董事工作，最近又忙於訓練幾十位中學生，準備於明年划獨木舟遠征澳門，挑戰自我。除了搞活動方面主意多多，他的人生故事也很精彩，年輕時曾經與黑社會分子為伍，後來加入制服團隊，認識了一位好導師而改變一生，因此畢業後也一直兼任制服團隊導師，繼續以生命影響生命。



有這樣豐富人生經歷和青少年教育經驗的人，退下來實在可惜，何Sir說，他也認識另一位制服團隊導師，今年已經七十五歲，但每星期還會到小學做義工，帶領學生步操和其他活動，不過情况還不算普遍。就如今次「少友競技日」活動另一位核心人物、籌委會書記金錫泰牧師（King Sir） 所言：「不少銀髪族的生活經歷和智慧，其實可以對社區有不同貢獻，應該多鼓勵他們走出來，善用自己的『餘暉』服務社會。」若保持身心康泰，這個「餘暉」隨時可以長達20年，根本是另一個職業的開始。除了儲錢、儲健康，我也是時候要儲嗜好、儲朋友……為自己的退休人生作準備。

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