【串謀詐騙】涉製造近400億元虛假銀行證明書   兩渣打前客戶經理認詐騙2,800萬元候判

▲ 被告胡文浩准保釋至明年2月再訊。（梁錦麟攝）

兩名渣打銀行前客戶經理涉於串謀他人，製造合共逾近400億元虛假證明書，並訛稱1間參與非洲投資項目的公司擁有117億元資金等，藉此詐騙21名事主投資，涉款逾2,800萬元。兩名前經理今（21日）於區域法院承認4項串謀詐騙罪，由於同案尚有3名被告需排期審訊，案件押後至2024年8月22日提訊，兩名被告續准保釋。

被告胡文浩（34歲）及陳德政（34歲），為渣打銀行（香港）有限公司前客戶經理。兩人同承認3項串謀詐騙罪，首被告另承認1項串謀詐騙罪，控罪指他於2015年1月1日至2016年9月10日，涉及串謀他人偽稱渣打代表泰籍男子Civilize Suphol ( 下稱Civilize）持有總金額33億歐元（折約281.9億港元）的資產，以及偽稱渣打確認ADF Group Limited 分別擁有金額15億美元（折約117億港元）的資金。

案情指，案發時首被告是中小企業理財部客戶經理，次被告則是優先私人理財部客戶經理，兩人於2016年5至6月被停職後辭職。2013年3月，泰籍男子Civilize於渣打開立5個銀行個人戶口，次被告負責其戶口。兩名被告於2015年10月16日至2016年4月8日期間，以渣打客戶經理的身份簽署8份證明書，虛假地表明渣打代表 Civilize持有33億歐元（折約281.9億港元）的資產。

2015年6月，尚比亞籍男子Mudolo Willah（下稱Mudolo )於首被告介紹下開立渣打個人戶口，同年9月為 ADF Capital Limited（ 下稱ADF）開立7個渣打銀行戶口。首被告於2016年4月將1封證明書電郵予ADF，當中說明ADF於渣打擁有15億美元（折約117億港元）資金，並可用於非洲多個投資項目。

21名大部分為日本人的投資者，其後獲發出虛假的證明書和承兌票據，由於他們均相信上述文件屬真確，以及巨額投資回報均由渣打提供擔保，最終他們被欺騙逾2,800萬元；渣打法務調查部高級經理及主管則確認相關證明書為虛假。

兩名被告最終於2017年12月11日被廉署拘捕，首被告警誡下指，Mudolo曾要求首被告製備虛假文件以欺騙日本人；次被告則在警誡下承認曾簽署相關證明書。

同案被告梁浩賢（35歲，人力資源經理）及兩名無業被告羅文輝（48歲）和甘潔貞（53歲，），已排期於2024年7月2日審訊，法官將本案押後至2024年8月22日提訊，兩被告准保釋候判。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟