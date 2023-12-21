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新聞女王丨佘詩曼連環冧樣女人味大爆發　何廣沛感激阿佘幫忙入戲

娛樂 15:28 2023/12/21

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

《新聞女王》

由佘詩曼、馬國明、李施嬅主演的TVB台慶劇《新聞女王》，今晚（12月21日）劇情講飛爺（鄧智堅飾）等人對Man姐（佘詩曼飾）繼續咬住唔放，煽動員工聯署反對及投票罷免改革Prime time，當中包括變節的文家軍。

在Man姐最無助之際，文家軍忠臣Ivan（何廣沛飾）著眾人將投票推遲至香港專業新聞獎後才進行，成功英雄救美為Man姐解圍。此外，今晚《新聞女王》內，Ivan更自揭對Man姐忠心耿耿之謎。

由於Ivan戲份直到結局周才佔回一定篇幅，不少網民為已升呢男主角的何廣沛感到可惜；但其實Ivan一角在內地相當受歡迎，除因每次夜會Man姐都要11點離去而獲封「11點哥」，還因對Man姐所有決定均逆來順受獲封「全劇最忠心人物」。

新聞女王丨Man姐家妍鬥智互窒高手過招　網民撐佘詩曼李施嬅齊奪視后

《新聞女王》內，Ivan對Man姐非常忠心。

新聞女王丨Man姐冧樣五連環爆發

何廣沛全劇吸獲最高討論度一幕，是一心改革Prime Time的Man姐選了王偉（林正峰飾）擔任頭炮男主播後，因擔心被視為文家軍第二把交椅的Ivan不開心、叫了Ivan入房心理輔導：「我揀王偉係因為今次改革太緊要，我唔可以畀位人入，話我淨係捧自己人。」

Ivan聽畢只是低頭傻笑，換來Man姐沒好氣追問：「你笑咩呢？」此時Ivan關掉Man姐office的窗簾，並情深款款謂：「你解釋得即係緊張我啦？你唔使講喇，我揀得跟你，就選擇信你，無論你想我點，我都會照做。」此話一出，即獲網民盛讚Man爆又體貼、內外皆優，是全劇最值得支持角色：「超貼心又有眼力又機靈」、「太懂事了」、「這一幕真的好甜，甜份有點超標」、「他業務能力和宮鬥力也絕對不差」、「Ivan BB受委屈了」。

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新聞女王丨阿佘連環冧樣恰到好處

至於Man姐回應Ivan BB的「冧樣五連環」，亦獲網民讚女人味大爆發：「阿佘表情管理恰到好處，眼睛裡的笑意滿滿，女人味呼之欲出」、「Man的嬌羞演的好好」。

談到該幕，廣沛笑言自己也演得很投入，並感激阿佘幫忙入戲：「我自己都好鍾意呢場戲，要歸功阿佘同我開親工都用Ivan BB稱呼我，無論幾遠見到我，都會：『Ivan BB 你返嚟喇？』，令我更容易去代入段關係，真係好多謝阿佘嘅帶領，令到我拍情感戲時自然流露。」

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廣沛喪操腹肌

同時，何廣沛回憶指，當初一接到樂小姐（樂易玲）電話即二話不說答應演出，並馬上減掉12Kg兼喪操腹肌，由圓臉男變成凹臉男。

談到角色戲份不多，廣沛坦言不介意，又指為了突出Ivan BB對Man姐的仰慕及暖男度，在角色設計上花了不少心思：「好似幫Man姐磨筷子呀、同埋Man姐之後攞獎時喺台下幫佢拍片咁。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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