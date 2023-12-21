【Web3.0】數碼港滙聚逾210所web3.0企業　陳茂波提醒要安全發展

▲ 陳茂波在香港Web 3.0安全科技峰會暨Web 3.0年度頒獎典禮致辭。（政府新聞處圖片）

Web3.0發展迅速，財政司司長陳茂波透露，在過去一年多，數碼港滙聚了超過210家從事Web3.0的企業，它們的創辦人來自全球超過20個國家和地區。他指政府的目標是引領和驅動創新探索與發展，滙聚更多的頂尖企業和人才，讓香港發展成為Web3.0的樞紐。

陳茂波今日在「香港Web 3.0安全科技峰會暨Web 3.0年度頒獎典禮」致辭時稱，數碼港web3.0的企業，積極把相關技術應用在生活和商業的不同環節，從支付系統、區塊鏈的網絡保安，到數字娛樂業務，涵蓋廣泛的業務。

對於web3.0技術的應用，陳茂波指，港府對此一直充滿期待，因潛在市場的規模沒有了地域邊界，是名副其實的「國際賽」。但他稱，不能單純因機遇龐大而忽略安全發展的重要性，若運作過程中的風險缺口很大，便談不上可持續發展，所以港府在這個創新過程中，選擇進行適切監管。

陳茂波強調，如何在建構有效的監管框架的同時，避免不同風險，不管是海外大型交易平台倒閉外溢的影響；又或是本地騙案的牽連，都必須嚴肅處理和正視，必須更積極主動辨識和排除風險，全方位加強投資者教育也是必須。

對於web3.0的發展，陳茂波表示，希望以開放的態度、守穩安全的底綫，以跨界別認知的彈性，去尋求出更多新應用、新服務、新模式、新產品。

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記者：戴朗希