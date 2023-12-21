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【甘肅地震】本港各界續捐款抗震救災　李兆基基金會捐2000萬元

政治 15:34 2023/12/21

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民建聯將將善款支票交予中聯辦副主任何靖。（民建聯供圖）

甘肅臨夏州積石山縣於12月18日發生6.2級地震，造成甘肅和青海兩地合共至少135人死亡，及基礎設施受損。本港各界繼續捐款支援救災工作，其中，李兆基基金會捐款2000萬人民幣，廣東社團總會捐款200萬港元，福建社團聯會、海南社團總會各捐款100萬港元。多名善長透過民建聯捐款120萬港元。

恒基兆業地産集團主席李家傑表示，香港與內地同胞血濃於水，希望善款能為受災同胞雪中送炭，幫助災區民眾及早展開災後重建、渡過難關。

全國人大常委會委員兼民建聯會務顧問李慧琼、民建聯主席陳克勤、副主席陳勇、民建聯常務委員黃英豪等人今日（21日）早上將善款交予中聯辦副主任何靖，由中聯辦代將善款轉交甘肅省相關部門。

民建聯沉痛哀悼遇難同胞，並向他們的家屬致以深切慰問，同時祝願傷者早日康復，重建家園。

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責任編輯：趙居逸

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