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冷血子女 | 父住院無人探望心淡輕生亡 子女反告醫院疏忽索償$50萬

家事百科 16:07 2023/12/22

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內地有一名72歲老翁，因胃炎獨自入院，惟4名子女都不願前來探望，傷心欲絕的老父向乾妹表示「不打算治病了」，隨後在醫院內輕生。悲劇發生後，老翁的子女竟向法庭提告，控告醫院沒照顧好父親才令他輕生，並向醫院提告索償49萬人民幣（約港幣53.5萬）。

根據內媒報道，重慶一名72歲付姓的老翁，患上胃炎獨自入院，惟入院後老翁遲遲都未見四子女來探望，令他萬念俱灰，曾向陳姓乾妹傷心表示︰

兒女都不理我，我不想活了，病也不打算治了，乾脆死了算了。

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女兒知父親想輕生

陳女事後將老翁的話告訴他大女兒，但對方卻不當一回事，也沒將「老父遺言」告訴其他兄弟姊妹，最後付翁都是等不到親人探望，一時想不開，竟然結束自己的生命，儘管醫生發現後搶救，仍宣告不治。

父親心碎輕生亡，子女竟獅子開大口向院方索償。(示意圖)

院方將付翁身亡消息通知家屬後，其子女指責醫院疏於照顧，並指控醫師、護理師沒及時發現父親情緒出問題，是管理上失責，因此向法院提告，向院方索償逾49萬人民幣（約53.5萬港元）死亡賠償金及精神損害等多項損失。

院方則反指付翁子女明知父親有輕生念頭，卻沒採取行動，終釀成悲劇。院方強調他們已在業務範圍內提供充足的醫療服務，不過，院方在調解時，也答應賠償3萬人民幣（約3.3萬港元），但院方認為付翁子女無理要求他們賠償巨款，令他們不能接受，更痛批︰「不是誰死、誰鬧誰就有理！」

法庭判院方罰4萬

就此案雙方對簿公堂，法官認為付翁輕生當天曾在醫院走廊徘徊，卻沒有一個醫護人員發現他行為異常，從而錯過阻止悲劇發生的機會，確實有疏忽的地方，應承擔責任。但法官指付翁的死亡原因並非「院方過錯」，即使醫院採取有效措施，仍無法阻止他找尋其他輕生的機會，更何況子女明知父親想不開，卻沒有適時開導，才是造成付翁輕生的最主要原因。

法院最後裁定醫院僅需負擔10%的賠償責任，他考量4名子女沒盡看護義務，也沒有證據證明付翁的死讓他們遭受肉體和精神上的痛苦，否決了「精神賠償」的要求，判定院方僅須賠償4.1萬人民幣（約4.5萬港元）。

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