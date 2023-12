學好英文︱聖誕節只識講Merry Christmas？　必學15個實用英語例句學節日生字

【學英文/聖誕英文/節日英語】“Merry Christmas!” “Happy New Year!” 除了這兩句或類似的簡單短句,對於即將來臨的節日英語,你還懂得多少?

最新影片推介:

在美國長大的我,剛剛回香港後,經常發覺原來有很多單詞都不認識。很多時候, 看着一件東西只知道它的英文名是什麼,這樣的情況下講中文真的很痛苦,我相信大家對說英語亦有同樣的感覺,解決方法很簡單,當然就是學單詞。

可能你也嘗試過,不斷背單詞。不過很多朋友會發覺,最後很難運用得到,要用的時候又記不起,最終都放棄了。

曾經網上遇過一位外國女英文老師,她說每一個單字就像一條鑰匙,你試想想單單一條鑰匙,是否很容易弄丟掉?當我們把這條鑰匙和腦裏面其他的記憶連在一起,就會像在這把鑰匙上加鎖匙扣,鎖匙扣越多,以後就會更加容易找到它了。實在太有智慧!

我會鼓勵大家用一些簡單和可用性高的句子,去協助你記住單詞的意思,這樣不會更有意思嗎?每逢有特別節日,不妨去記一些和節日有關的句子,可以用來交談,亦可以幫助你運用單詞。聖誕和新年即將來臨,可以看看你有沒有機會用到以下這些例句。

1. Are you travelling this Christmas? (你這個聖誕節會去旅行嗎?)

2. Do you have any plans for the holidays?(這個假期你有任何計劃嗎?)

3. Are you taking any additional days off during the holidays?(這個假期你會請額外的假嗎?)

4. Have you decorated for Christmas yet?(你已經為聖誕節佈置了嗎?)

5. Are you getting a Christmas tree?(你會買聖誕樹嗎?)

6. I am still thinking about what to get my children for Christmas.(我仍然在想買什麼聖誕禮物給我的小朋友。)

7. Do you want to take photos of the Christmas decorations in TST this weekend?(你想這個周末去尖沙咀拍聖誕燈飾嗎?)

8. Should we do Secret Santa this year? That way, everyone only needs to buy one gift.(我們今年玩神秘聖誕老人遊戲好嗎?這樣我們每人只需要買一份禮物就可以了。)

9. What is your favourite Christmas carol?(你最喜歡的聖誕歌是什麼?)

10. What do you think about this ornament?(你覺得這個吊飾/裝飾如何?)

11. I prefer green, red, and gold tinsels. They feel more traditional. What about you?(我比較喜歡綠色紅色金色金屬箔裝飾物,這些顏色感覺上比較傳統,你呢?)

12. Do you think I should get a wreath for the front door?(你覺得我應該買個花環放在前門嗎?)

13. What are your plans for New Year’s Eve?(新年前夕你有什麼計劃?)

14. I am thinking about hosting a New Year’s Eve party. Will you be free?(我正在考慮搞一個新年前夕派對,你會有空參與嗎?)

15. Where are you going for New Year countdown?(你去哪裏做新年倒數?)

除了學句子,亦可以學習套用句子結構,換一換動詞,換一換名詞,就可以變成不同的句子了。Happy Holidays, everyone!

----------------

作者簡介︰

IG擁10萬粉絲的私人英文補習老師,定期上載教學短片以輕鬆手法教授在職人士適用、實用到位的英語。曾為移民公司擔任Immigration Interview Trainer,經常留意別人的英語或口音,視教授英語為興趣及終身職業。

12月是小學測考季,TOPick推出中英數常免費試題下載區,立即下載免費試題備戰測考:中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出!立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

ET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m