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華永會110周年慶典　承前賢世紀勳業　拓後世百代宏基

特約 00:00 2023/12/22

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華永會主席與眾委員等合照。

今年是華人永遠墳場管理委員會（下稱華永會）成立110周年的大日子，為慶祝這珍貴時刻，華永會於周三（20日）特別舉行「華永會110周年慶典」活動，身兼華永會主席的民政及青年事務局局長麥美娟，以及多名社會賢達、友好機構代表亦有應邀出席活動，一同重溫華永會百多年來對社會和大眾的貢獻，並了解其未來的發展方向與新猷。

華永會110周年慶典由民政及青年事務局局長暨華永會主席麥美娟、華永會工程及發展委員會主席郭岳忠、外部事務委員會主席陳博智、內部事務委員會主席陳美蘭、財務委員會副主席朱國安，以及行政總監麥鉅然一同主持慶典儀式，為活動揭開序幕。

華永會主席麥美娟（左3）、工程及發展委員會主席郭岳忠（右3）、外部事務委員會主席陳博智（左2）、內部事務委員會主席陳美蘭（右2）、財務委員會副主席朱國安（左1），以及行政總監麥鉅然（右1）一同主持慶典儀式。

持續優化管理服務　推廣善業惠及社會

創立於1913年的華永會乃本港法定組織及最具規模的私營墳場營運機構之一，多年來一直以非牟利自負盈虧方式營運、管理及發展轄下位於香港仔、荃灣、柴灣及將軍澳4個華人永遠墳場，為市民提供收費合理以至免費的墳場設施。

儘管「生、老、病、死」乃人生必經階段，但華永會相信生命的精神和價值不應止於離世，只因當中有很多感人的事跡和親友間的情意值得承傳及懷念。因此，華永會在積極優化墳場設施、推廣善業的同時，更把人性化及德育理念融入其中，協助市民撫平親友離世的傷痛，導向積極正向的人生觀。

自1991年起，華永會大力推動社會慈善工作，每年透過「年度慈善捐款計劃」，積極資助本地非牟利團體推行約3,500個慈善項目，涵蓋「生命教育」、「社區建設」及「工程及購置」等範疇，受惠人次數以百萬計，累積捐獻金額超過11億港元。

突破傳統框架　為社會創造價值

民政及青年事務局局長暨華永會主席麥美娟為活動致辭。

民政及青年事務局局長暨華永會主席麥美娟致辭時形容，華永會多年來不斷創新求進，向社會大眾展現「不一樣的華永會」，努力與成果有目共睹。她表示，該會近年全面有序地進行革新，並確立了「永懷人生」及「善亮人生」兩大理念，發展方向不再限於傳統框架及範疇，以「正向人生」理念為主導，積極推廣正向生命教育和中華孝善與德育文化。

麥美娟透露，配合社會對墳場設施的需求，華永會將於2025年落成的將軍澳華人永遠墳場全新靈灰閣推出全新的「懷思拜祭模式」，為市民提供更舒適和更現代化的設備和服務，藉此改善掃墓人流，並提升拜祭環境讓市民共聚思親（見另文）。

110周年標語「承前賢世紀勳業 拓後世百代宏基」。

創作會慶標誌及會歌　傳承百載創新精神

為慶祝華永會成立110周年，該會除設計110+ 標誌，以「+」號代表華永會未來繼續以「正向人生」理念為社會出力外，又創作周年標語「承前賢世紀勳業 拓後世百代宏基」，頌揚前賢的百年建樹，並寄語華永會繼續以開拓創新的精神，對社會作出貢獻。

此外，大會於活動上又公布為周年慶自行創作及灌錄的歌曲「永善人生」，宣傳「永懷人生」及「善亮人生」兩大理念，並即場播放會歌短片。會歌以民樂五聲音階旋律為基礎，歌曲引子氣勢磅薄，並以黃河長江作為短片背景，表達華夏千載文化倫理的博大及其社會融滙力量，而華永會的理念亦以此為基礎。而歌詞寓意人生總會經歷困難，若能澄清心境，便能砥礪行進，同時頌揚善行及父母養育恩情，並鼓勵大眾以積極態度面對人生，不怕困境，共同為社會出力。

欣賞歌曲「永善人生」：https://bmcpc-info.org.hk/creativity/detail/11

跳繩隊即場獻技　分享計劃得着

多年來，華永會一方面以「永懷人生」理念，用心創建具效益、創新、文教及人性化且蘊含正向哲理的墳場環境設施和服務，協助市民撫平對親友離世的悲傷，推動正向人生及中華文化哲理；另一面透過「善亮人生」理念，積極推動慈善工作，近年尤其重視向青年人推動生命教育，傳遞正向的生命信念，鼓勵中華孝善與德育文化，推動構建和諧社會。

以「華永跳繩及德育推廣計劃」為例，華永會與「新界區體育總會」於2020年起在新界9區開展該計劃，向青少年及市民推廣跳繩運動及德育的正向人生理念。計劃除選拔出具有天份及潛力的中小學生，免費提供持續且系統性的跳繩訓練及每年舉辦全港性跳繩錦標賽外，更推出德育約章，在計劃中融入時間觀念、勇於挑戰、紀律訓練、溝通關懷、團隊合作、全程投入，以及善亮人生等7大德育理念，向學生灌輸正向社會德育理念，提升學生的精神面貌。

在「華永會110周年慶典」活動上，華永會特意安排「華永跳繩及德育推廣計劃」的教練及隊員上台表演花式跳繩，並分享其感受及得着。期間，跳繩隊教練感謝華永會和新界區體育總會舉辦計劃，令更多香港市民接觸跳繩運動以及正向人生觀；而部分隊員亦表示，跳繩可以讓其挑戰自己，強身健體，並到不同地方表演，增強自信，至於計劃中的德育約章，則有助他們建立良好品德，明白尊師重道的重要性，學會以感恩之心感謝導師及隊友。

「華永跳繩及德育推廣計劃」的教練及隊員在活動上表演。

積極創新求進　攜手共創新里程

未來華永會將繼續優化墳場設施管理及服務，並扮演推動者的角色，以「正向人生」理念為社會出力，積極促進更多慈善團體交流合作，大力推動與生命教育有關的慈善工作，深化項目及擴闊受惠者的層面，更全面及有效益地發展社會善業。

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新增懷思拜祭模式　優化掃墓安排

因見每年春秋二祭期間，華永會轄下墳場都會擠滿掃墓人士，缺乏舒適空間讓市民共聚思親，華永會特別構思「懷思拜祭模式」，改善掃墓人流、提升拜祭環境。

「懷思拜祭模式」預計將於2025年中落成的將軍澳華人永遠墳場新靈灰閣內的專屬區域率先推行。認購「懷思拜祭模式」龕位的市民，可以免費使用「懷思拜祭模式」專區。區內除了設有空調外，更有舒適寬敞的大堂、獨立紀念室及專為存放先人龕位的存灰室等。掃墓人士可以在紀念室與親友一同拜祭，並可以到存灰室為先人龕位清潔及掃墓。

獨立紀念室設有電子屏幕，並連結華永會新增設的紀念網站，讓掃墓人士可以利用紀念網站隨時隨地紀念先人。「懷思拜祭模式」專區將採用預約制，掃墓人士可以透過「懷思紀念網站」或致電預約使用紀念室，以及存灰室的日期和時間。假如遇上春秋二祭多人掃墓的日子，則會採用抽籤的方式編配掃墓時段。

將軍澳華人永遠墳場全新靈灰閣預計將於2025年落成。（模擬相片）

舒適寬敞的大堂。（模擬相片）

設計現代化及豐富色彩的專區。（模擬相片）

「懷思拜祭模式」專區的紀念室。（模擬相片）

（特約）