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【賣淫】黑社會操控內地及泰國女子賣淫賺30萬　警拘4名男子

社會 15:53 2023/12/21

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

有黑社會操控內地及泰國女子於北角一間酒店賣淫。

警方昨日（20日）展開代號「澤風」行動，打擊黑社會操縱非法賣淫活動，東區警區反三合會行動組高級督察劉志峯表示，留意到一個賣淫集團透過即時通訊軟件作招徠，安排泰籍及內地女子在一間北角的酒店內提供性服務。經深入調查，發現集團成員透過軟件群組遙距指示泰籍和內地女子，在她們持旅遊簽證來港前先訂購指定酒店房間，之後安排顧客到酒店房進行交易。並向性工作者提供日用品、一次性毛巾和避孕套。該集團約活躍3個月，每月營業額約30萬元。                                                                                                                                                                                                                                                                  警方昨日（20日）採取拘捕行動，拘捕4名骨幹集團成員，包括3名本地男子和1名泰籍男子（26至49歲），涉嫌控制賣淫和依靠他人賣淫收入為生的罪名；另外4名泰藉及3名內地女子（26至42歲），全部被捕人士現正被扣留調查。行動中檢取現金7.5萬元、漱口水、避孕套、潤滑劑及一次性毛巾。

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記者：曾秋文 

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