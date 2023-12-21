劉俊謙透露聖誕工作中度過　單身雲浩影相約朋友慶祝不愁寂寞

劉俊謙(Terrance)與雲浩影(Cloud)日前出席品牌活動，Terrance以一身舒適優閒的裝束到場，配上Adesso Miniatura Crossbody Wirebag，感覺清新。Terrance坦言揀選這個WIREBAG的顏色很中性，而且很高貴，他會以「逸性」來形容這身打扮。不過說到會否與女朋友蔡思韵交換袋飾來用，他擰擰頭說：「不會，我們很獨立的。」

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未能與女友慶祝

聖誕節快到，在這個甜蜜溫馨的節日裡，Terrance與女朋友各自有工作在身而未能同慶,提到早前因《此時此刻》一劇的露股演出得到小S徐熙娣激讚，還會待小S來港時盡地主之誼相約對方飲茶吃點心，此舉會否怕女友呻醋？他說：「不會，她也很開心，我們都想對方的事業有更好發展。」

▲ 劉俊謙(Terrance)

新一年目標

Terrance表示2024年將至，他的大計是希望在創作和做戲方面更上一層樓，提到最想接拍哪一類型的劇本，他說：「我想拍一些好像David Lynch的作品，奇幻又超現實，如果遇不到相關的劇本，自己都希望寫一個類似的故事。其實我一直有寫作，但很初步，應該會是由自己個人出發，以感覺為主。」

▲ 劉俊謙(Terrance)

籌備新歌

至於談到踏入十二月，又是各大頒獎禮準備派發成績表的時候，Cloud表示今年是播種年，因為一直努力埋首做自己的歌，籌備了一年，所以沒有預期今年會得到獎項，希望來年繼續努力，會有好的收成。

▲ 雲浩影(Cloud)

與朋友過節

剛與圈外男朋友分手的她坦言今年聖誕節會與朋友一起過，還會與同事一齊參加team building的BBQ派對，最期望是交換禮物環節。

「我已經不停地向同事暗示我喜歡今日配襯的手袋，因為這個Standard Miniatura Wirebag Platino是999純銀打造，而且是限量版，真係好靚，希望同事們識做啦！」Cloud笑說。

▲ 雲浩影(Cloud)

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