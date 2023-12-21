  • 11°C
香港時間 : 20231221日 (週四) 17:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

劉俊謙透露聖誕工作中度過　單身雲浩影相約朋友慶祝不愁寂寞

娛樂 16:09 2023/12/21

分享：

分享：

熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

劉俊謙(Terrance)與雲浩影(Cloud)日前出席品牌活動，Terrance以一身舒適優閒的裝束到場，配上Adesso Miniatura Crossbody Wirebag，感覺清新。Terrance坦言揀選這個WIREBAG的顏色很中性，而且很高貴，他會以「逸性」來形容這身打扮。不過說到會否與女朋友蔡思韵交換袋飾來用，他擰擰頭說：「不會，我們很獨立的。」 

此時此刻丨劉俊謙參演影集受好評　謙獲小S點名讚可愛受寵若驚

最新影片推介：李施嬅專訪

TOPick柴犬追星
新聞女王丨李施嬅認個性被動從不喜歡爭　失落視后冇遺憾應放眼世界

未能與女友慶祝

聖誕節快到，在這個甜蜜溫馨的節日裡，Terrance與女朋友各自有工作在身而未能同慶,提到早前因《此時此刻》一劇的露股演出得到小S徐熙娣激讚，還會待小S來港時盡地主之誼相約對方飲茶吃點心，此舉會否怕女友呻醋？他說：「不會，她也很開心，我們都想對方的事業有更好發展。」

劉俊謙(Terrance)

新一年目標

Terrance表示2024年將至，他的大計是希望在創作和做戲方面更上一層樓，提到最想接拍哪一類型的劇本，他說：「我想拍一些好像David Lynch的作品，奇幻又超現實，如果遇不到相關的劇本，自己都希望寫一個類似的故事。其實我一直有寫作，但很初步，應該會是由自己個人出發，以感覺為主。」 

劉俊謙(Terrance)

籌備新歌

至於談到踏入十二月，又是各大頒獎禮準備派發成績表的時候，Cloud表示今年是播種年，因為一直努力埋首做自己的歌，籌備了一年，所以沒有預期今年會得到獎項，希望來年繼續努力，會有好的收成。 

雲浩影(Cloud)

與朋友過節

剛與圈外男朋友分手的她坦言今年聖誕節會與朋友一起過，還會與同事一齊參加team building的BBQ派對，最期望是交換禮物環節。

「我已經不停地向同事暗示我喜歡今日配襯的手袋，因為這個Standard Miniatura Wirebag Platino是999純銀打造，而且是限量版，真係好靚，希望同事們識做啦！」Cloud笑說。 

雲浩影(Cloud)

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

此情不再︱雲浩影結束9年初戀網民大跌眼鏡　雲姨曾認為需花時間了解一個人
今日 12:22
此情不再︱雲浩影結束9年初戀網民大跌眼鏡　雲姨曾認為需花時間了解一個人
此時此刻丨劉俊謙演Netflix愛情劇「露股」　喜獲女神郭雪芙按摩
18:45 2023/10/26
此時此刻丨劉俊謙演Netflix愛情劇「露股」　喜獲女神郭雪芙按摩
此時此刻丨劉俊謙參演影集受好評　謙獲小S點名讚可愛受寵若驚
19:28 2023/11/15
此時此刻丨劉俊謙參演影集受好評　謙獲小S點名讚可愛受寵若驚

你可能感興趣

此情不再︱雲浩影結束9年初戀網民大跌眼鏡　雲姨曾認為需花時間了解一個人
今日 12:22
此情不再︱雲浩影結束9年初戀網民大跌眼鏡　雲姨曾認為需花時間了解一個人
此時此刻丨劉俊謙演Netflix愛情劇「露股」　喜獲女神郭雪芙按摩
18:45 2023/10/26
此時此刻丨劉俊謙演Netflix愛情劇「露股」　喜獲女神郭雪芙按摩
此時此刻丨劉俊謙參演影集受好評　謙獲小S點名讚可愛受寵若驚
19:28 2023/11/15
此時此刻丨劉俊謙參演影集受好評　謙獲小S點名讚可愛受寵若驚
劉俊謙 雲浩影 娛樂人物職業 娛樂行業

最高瀏覽

【更新】元朗的士命案｜36歲持雙程證人妻　涉刀殺48歲情夫　3人被捕包括兇婦29歲丈夫｜附ABC創傷判斷準則
【更新】元朗的士命案｜36歲持雙程證人妻　涉刀殺48歲情夫　3人被捕包括兇婦29歲丈夫｜附ABC創傷判斷準則
孝順仔︱兄長8年前離世母大受打擊　C AllStar陳健安陪伴旅行助走出喪子之痛
孝順仔︱兄長8年前離世母大受打擊　C AllStar陳健安陪伴旅行助走出喪子之痛
【六合彩】頭獎$8,300萬贏家攻略　荃灣沙咀道買10蚊電腦飛全中
【六合彩】頭獎$8,300萬贏家攻略　荃灣沙咀道買10蚊電腦飛全中