【12港人案】鄧棨然擬認管有物品意圖損壞財產罪　還押至明年1.22答辯及求情

▲ 鄧棨然擬承認管有物品意圖損壞財產罪，押後至明年答辯及求情。(資料圖片)

12港人案中被告之一鄧棨然在內地就「組織他人偷越邊境」服刑完畢後，早前被移交回港，鄧另涉於2019年在灣仔住所收藏汽油彈，分兩案被控1項意圖妨礙司法公正罪，以及1項串謀意圖危害生命而縱火罪等，鄧今（21日）被解至區域法院提訊。辯方表示已與辯方達成答辯協議，被告將承認管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，法官將案押後至2024年1月22日正式答辯及求情，妨礙司法公正案則押後至1月24日再訊。

被告鄧棨然（34歲）今就兩案應訊，被告於首案中被控1項串謀意圖危害生命而縱火罪，以及1項交替控罪，即管有物品意圖摧毀或損壞財產罪；被告另於次案中被控1項意圖妨礙司法公正罪。

控方表示已與辯方就首案達成答辯協議，被告將承認管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，至於串謀意圖危害生命而縱火罪則於答辯時存檔法庭。辯方則申請將次案押後，以待被告索取法律意見。

辯方未有保釋申請，法官將首案押後至2024年1月22日作答辯及求情，另將次案押後至2024年2月24日再訊，其間被告繼續還押。

控罪指，被告於2019年12月至2020年8月23日期間，在香港，連同一個稱作「廢中」的人、一個稱作「恩典」（別名「大媽」、「姑媽」、「姑姐」或「Sister」）的人、一個稱作「Zizi」的人、喬映瑜、廖子文、鄭子豪、張俊富、張銘裕、嚴文謙、黃臨福、黃偉然、李子賢、郭子麟及其他人，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即通過導致喬映瑜、廖子文、鄭子豪、張俊富、張銘裕、嚴文謙、黃臨福、黃偉然、李子賢、郭子麟、鄧棨然及李宇軒逃離香港司法管轄區，以阻止及阻礙對香港警務處的調查及／或因該調查而引發或可能引起的刑事訴訟。

控罪續指，被告於2019年9月在香港，串謀他人無合法辯解用火摧毀或損壞他人財產，以危害他人生命或罔顧他人生命是否會因而受到危害；及於同月30日在灣仔駱克道一大廈單位，管有玻璃樽、乙醇及汽油等。

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記者：梁錦麟