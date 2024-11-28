保暖飲品｜實測6款熱飲保暖程度薑茶只排第3　頭號飲品可持續暖身1小時

▲ 日本有節目曾實測6款熱飲的保暖效果，結果發現咖啡、薑茶等大選項的表現令人大跌眼鏡。

【保暖飲品／寒流／薑茶／熱朱古力／熱飲】寒流襲港，天氣轉涼，不少人都愛喝咖啡、薑茶等熱飲暖身。不過，日本有節目曾實測6款熱飲的保暖效果，結果發現咖啡、薑茶分別只排第6及第3。此外，亦有人會選擇飲酒保暖，但原來此舉有可能導致低溫症，隨時適得其反。

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日本TBS電視台節目《この差って何ですか？》找出冬季最常見的6款熱飲，包括薑茶、咖啡、甘酒、綠茶、朱古力及紅茶，並實測哪款飲品的暖身效果持續最久。節目邀請了6位女生坐在攝氏20度的房間內，讓她們分別飲用200毫升、60度的熱飲，之後再測量她們的體溫，最遲回落至平均體溫（即36.2度）者勝出。

測試剛開始時，所有熱飲均可令體溫上升，當中又以甘酒和薑茶的效果尤為顯著。然而5分鐘後，喝下咖啡的測試者體溫便開始下跌，到9分鐘時已回落至平均體溫，保暖效果在6款飲品中包尾。

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保暖飲品｜熱咖啡有降溫效果僅排第6

對於咖啡保暖效果未如理想的原因，節目嘉賓石田新菜醫生解釋，咖啡含有大量咖啡因，而咖啡因本身有降低體溫的作用，因此熱咖啡無法持續保暖。

而由於綠茶同樣含有咖啡因，因此測試者的體溫亦在14分鐘後完全回落，排名第5；其餘4款熱飲皆能保持體溫超過25分鐘，當中喝下甘酒的測試者，在27分鐘時體溫回落至平均水平。對此石田醫生表示，甘酒含有豐富醣類，可以在人體內產生熱量，加上質地呈糊狀，可在胃內停留更長時間，持續溫暖身體；不過甘酒缺乏促進血液循環的成分，因此與頭3名相比，體溫會下降得較快。

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位列三甲的薑茶、紅茶及朱古力均能保溫超過35分鐘，及後開始同步回落。測試時間到達47分鐘時，喝下薑茶的測試者回落至正常體溫，而喝下紅茶的測試者則在52分鐘時回落至正常體溫。最終測試結果顯示，熱朱古力在6款飲品中暖身效果最佳，可維持59分鐘。石田醫生指，朱古力含有可可多酚，能夠促進血液循環，令體溫上升的效果顯著。

此外，不少人都會選擇喝酒保暖，坊間亦一直有「飲酒暖身」的說法，然而這種說法並不正確。根據醫管局資料，酒精會擴張血管，雖然會令人有即時發熱的感覺，但只是一時假象。短暫溫暖過後，由於血管無法及時收縮，反而會加快身體的散熱速度，令人更覺寒冷，在寒冷天氣過量飲酒，更有可能引致低溫症。

保暖飲品｜實測6款保暖飲品排行榜：

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第6位：咖啡

咖啡在第6、7分鐘開始急速下降，到第9分鐘時，回到原來的體溫36.2°C水平。

第5位：綠茶

14分鐘後降回到原來的體溫。

第4位：甘酒

第22分鐘開始下降，直至27分鐘回到原來體溫。

第3位：薑茶

第47分鐘時回到原來的體溫。

第2位：紅茶

第52分鐘回到原來的體溫。

第1位：朱古力

第59分鐘回到原來的體溫。

同場加映｜朱古力熱量大比拼

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