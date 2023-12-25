  • 18°C
香港時間 : 20231225日 (週一) 13:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

飲食攻略｜6大熱飲暖身效果比併　薑茶、熱啡表現跌眼鏡　第1名喝後暖足成個鐘

食用安全 10:05 2023/12/25

分享：

分享：

熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

日本有節目曾實測6款熱飲的保暖效果，結果發現咖啡、薑茶等大選項的表現令人大跌眼鏡。

寒流襲港，天氣轉涼，不少人都愛喝咖啡、薑茶等熱飲暖身。不過，日本有節目曾實測6款熱飲的保暖效果，結果發現咖啡、薑茶分別只排第6及第3。此外，亦有人會選擇飲酒保暖，但原來此舉有可能導致低溫症，隨時適得其反。

最新影片：

TOPick診症室
TOPick診症室︱每20名孕婦有1人患妊娠毒血嚴重可致母嬰缺氧雙亡　醫生揭9類人高危

日本TBS電視台節目《この差って何ですか？》找出冬季最常見的6款熱飲，包括薑茶、咖啡、甘酒、綠茶、朱古力及紅茶，並實測哪款飲品的暖身效果持續最久。節目邀請了6位女生坐在攝氏20度的房間內，讓她們分別飲用200毫升、60度的熱飲，之後再測量她們的體溫，最遲回落至平均體溫（即36.2度）者勝出。

測試剛開始時，所有熱飲均可令體溫上升，當中又以甘酒和薑茶的效果尤為顯著。然而5分鐘後，喝下咖啡的測試者體溫便開始下跌，到9分鐘時已回落至平均體溫，保暖效果在6款飲品中包尾。

點擊圖片放大
+5
+4

對於咖啡保暖效果未如理想的原因，節目嘉賓石田新菜醫生解釋，咖啡含有大量咖啡因，而咖啡因本身有降低體溫的作用，因此喝熱咖啡帶來的溫度減退後便無法繼續保持溫暖。

由於綠茶同樣含有咖啡因，因此測試者的體溫亦在14分鐘後完全回落，排名第5。其餘4款熱飲皆能保持體溫超過25分鐘，當中喝下甘酒的測試者在27分鐘時體溫回落至平均水平。對此石田醫生表示，甘酒含有豐富醣類，可以在人體內產生熱量，加上質地呈糊狀，可在胃內停留更長時間，持續溫暖身體；不過甘酒缺乏促進血液循環的成分，因此與頭3名相比體溫會下降得較快。

點擊圖片放大
+5
+4

位列三甲的薑茶、紅茶及朱古力均能保溫超過35分鐘，及後開始同步回落。測試時間到達47分鐘時，喝下薑茶的測試者回落至正常體溫，而喝下紅茶的測試者則在52分鐘時回落至正常體溫。最終測試結果顯示，熱朱古力在6款飲品中暖身效果最佳，可維持59分鐘。石田醫生指，朱古力含有可可多酚，能夠促進血液循環，令體溫上升的效果顯著。

此外，不少人都會選擇喝酒保暖，坊間亦一直有「飲酒暖身」的說法，然而這種說法並不正確。根據醫管局資料，酒精會擴張血管，雖然會令人即時有發熱的感覺，但只是一時的假象。短暫溫暖過後，由於血管無法及時收縮，反而會加快身體的散熱速度，令人更覺寒冷，在寒冷天氣過量飲酒更有可能會引致低溫症。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

家居 美食 養生 食用安全 天氣 飲品 日本 咖啡 朱古力

最高瀏覽

急症室最長等候時間（12月25日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月25日 時間12:05）
【聖誕交通】平安夜聖誕日交通安排一覽　尖沙咀西九開始封路及交通改道
【聖誕交通】平安夜聖誕日交通安排一覽　尖沙咀西九開始封路及交通改道