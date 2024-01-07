遊泰注意｜男子險吃劇毒　壽司外賣疑現「藍環章魚」　店家剖白真相道歉退款

▲ 男子險吃劇毒，壽司外賣疑現「藍環章魚」，店家剖白真相道歉退款。

外出旅遊時要注意食物安全，泰國一名男子近日享用壽司外賣時，發現其中一件壽司疑似為含有劇毒的「藍環章魚壽司」。據資料顯示，藍環章魚的毒性為山埃的1,000倍以上，足以在數分鐘內殺死26個人。

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泰國網友Jukkarwut Thongluk近日在Facebook個人專頁發文，上載兩張章魚軍艦壽司的照片指，他的朋友日前在猜納府一間壽司餐廳購買外賣壽司後，發現其中一件壽司的食材疑為含有劇毒的藍環章魚。

從照片可見，該件壽司內的章魚明顯可以看到藍色圓圈，疑似是藍環章魚。

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隨後，他們將事件告知店家，店家立即道歉，並表示願意退款，又指章魚並非經由店內廚師處理，而是使用其他店家販賣的現成食材製作。對此，Jukkarwut Thongluk呼籲，民眾在購買外食時務必要小心，避免誤食。

泰國《Thaiger》指出，靠近泰國的安達曼海（Andaman Sea）海域與泰國灣都是藍環章魚的棲息地，過去也傳出泰國燒烤攤販賣藍環章魚的案例。不只是這間壽司餐廳，最近有一間熱門火鍋店也因為銷售藍環章魚，而引發廣大消費者關注。

藍環章魚毒性為山埃的1,000倍以上

據美國海洋保護協會（Ocean Conservancy），藍環章魚雖擁有迷幻色彩而且體型細小，但佢毒性為山埃的1,000倍以上，足以在數分鐘內殺死26個人，是公認海洋生物中最危險的動物之一。

藍環章魚會產生強力的河豚毒素，假如被咬中毒，毒液會阻塞身體的神經信號，引致肌肉麻痺，還會引起噁心，視力喪失或失明、意識喪失和活動能力喪失。最終因肌肉癱瘓（包括呼吸所需的肌肉）而導致呼吸停止，目前暫無解毒劑。

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