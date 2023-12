前主播爸爸︱善用時間陪伴龍鳳胎　伍家謙做爸爸後踢走嚴重拖延症：一生只有一次陪伴成長

▲ 伍家謙自從做爸爸後,驚覺時間很寶貴,不敢再拖延。

前無綫體育主播伍家謙與太太育有一對龍鳳胎,身兼多職又要跑步及打籃球的他,仍然抽空送仔女上下學,令人驚訝以為他「唔使做」,日前他就上載一張送仔女返學校開聖誕聯歡會的照片,相中所見他拿著西裝外套,他表示「朝早一送完佢哋返學校開party,我就立即要趕去開工拍攝喇。」

他發文指自從有了小朋友後,令以前有嚴重拖延症的他,識得善用時間,趕快行動,因為他想用更多的時間陪伴一對仔女成長,要在他們不理他之前好好把握親子時光!

▲ 一對仔女好興奮。facebook圖片

伍家謙的發文短短數小時已經吸8千多個Likes,他寫道不少人對他時間管理相當好奇,

點樣抽到時間打籃球同練馬拉松;落到去球場田徑場呢,又有人會以為我有好多人去幫手照顧屋企同小朋友,否則點可能個個星期跑六、七十公里呢。

他解釋指,自己的工作性質時間控制彈性大,而世上最公平的事是每人每日都有24小時,所以只是決定用24小時去做自己想做的事。

而作為好爸爸的他,就想用最多時間陪一對仔女長大,

我想喺我老到行唔郁之前睇下自己打波同跑步仲可以進步幾多、我好鍾意自己嘅幕前幕後同社交平台上嘅工作。我只係想喺有限嘅時間入面做晒自己有興趣嘅嘢。

他直言只要是想做的事,就不會覺得辛苦,而做了爸爸後更懂得善用時間,「以前嘅我有嚴重拖延症,把口話想點點點,但係行動方面永遠唔配合」又引用偶像高比拜仁的金句:「A lot of people say they want to be great, but they're not willing to make the sacrifices necessary to achieve greatness(很多人說他們想變得更好,但他們不願意為實現更好而做出必要的犧牲)。」

伍家謙現在自覺人大了,沒有時間可以浪費,先學識排好輕重緩急,講到犧牲,他就嘆只好犧牲跟太太的相處時間。

他和眾多爸爸都有相同的感受,覺得仔女長大後會不理他,感嘆:

我一生應該只有一次陪伴小朋友成長嘅機會,所以想喺佢哋唔理我之前好好把握呢啲時間;同樣道理,我呢世都係做一次人咁大把,盡力做自己想做嘅事先有意思。慢慢就會覺得,「做自己鍾意做嘅嘢」同「鍾意自己做嘅嘢」,其實一體兩面。

