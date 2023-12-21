  • 11°C
香港時間 : 20231221日 (週四) 19:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

前主播爸爸︱善用時間陪伴龍鳳胎　伍家謙做爸爸後踢走嚴重拖延症：一生只有一次陪伴成長

育兒資訊 17:45 2023/12/21

分享：

分享：

熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

伍家謙自從做爸爸後，驚覺時間很寶貴，不敢再拖延。

前無綫體育主播伍家謙與太太育有一對龍鳳胎，身兼多職又要跑步及打籃球的他，仍然抽空送仔女上下學，令人驚訝以為他「唔使做」，日前他就上載一張送仔女返學校開聖誕聯歡會的照片，相中所見他拿著西裝外套，他表示「朝早一送完佢哋返學校開party，我就立即要趕去開工拍攝喇。」

最新影片:

童學園
校長專訪｜從各國搜羅特色教具激發創意　香港靈糧堂幼稚園高廣度教學提升自主學習能力

他發文指自從有了小朋友後，令以前有嚴重拖延症的他，識得善用時間，趕快行動，因為他想用更多的時間陪伴一對仔女成長，要在他們不理他之前好好把握親子時光！

一對仔女好興奮。facebook圖片

伍家謙的發文短短數小時已經吸8千多個Likes，他寫道不少人對他時間管理相當好奇，

點樣抽到時間打籃球同練馬拉松；落到去球場田徑場呢，又有人會以為我有好多人去幫手照顧屋企同小朋友，否則點可能個個星期跑六、七十公里呢。

他解釋指，自己的工作性質時間控制彈性大，而世上最公平的事是每人每日都有24小時，所以只是決定用24小時去做自己想做的事。

而作為好爸爸的他，就想用最多時間陪一對仔女長大，

我想喺我老到行唔郁之前睇下自己打波同跑步仲可以進步幾多、我好鍾意自己嘅幕前幕後同社交平台上嘅工作。我只係想喺有限嘅時間入面做晒自己有興趣嘅嘢。

他直言只要是想做的事，就不會覺得辛苦，而做了爸爸後更懂得善用時間，「以前嘅我有嚴重拖延症，把口話想點點點，但係行動方面永遠唔配合」又引用偶像高比拜仁的金句:「A lot of people say they want to be great, but they're not willing to make the sacrifices necessary to achieve greatness(很多人說他們想變得更好，但他們不願意為實現更好而做出必要的犧牲)。」

點擊圖片放大
+9
+8

伍家謙現在自覺人大了，沒有時間可以浪費，先學識排好輕重緩急，講到犧牲，他就嘆只好犧牲跟太太的相處時間。

他和眾多爸爸都有相同的感受，覺得仔女長大後會不理他，感嘆:

我一生應該只有一次陪伴小朋友成長嘅機會，所以想喺佢哋唔理我之前好好把握呢啲時間；同樣道理，我呢世都係做一次人咁大把，盡力做自己想做嘅事先有意思。慢慢就會覺得，「做自己鍾意做嘅嘢」同「鍾意自己做嘅嘢」，其實一體兩面。

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

ET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯︰陳麗薇

相關文章

【香港先生】黃長發結婚8周年睇夜景慶祝　打3份工養家獲捷克妻讚好爸爸
18:35 2023/08/09
【香港先生】黃長發結婚8周年睇夜景慶祝　打3份工養家獲捷克妻讚好爸爸
【好爸爸】耐心十足教女兒做功課獲讚 好爸爸：自己越暴躁女兒學習越差
18:07 2023/10/12
【好爸爸】耐心十足教女兒做功課獲讚 好爸爸：自己越暴躁女兒學習越差
育兒心得丨54歲鄭嘉穎單拖湊仔食魚蛋粉　兩細節位獲讚親民好爸爸
12:13 2023/11/20
育兒心得丨54歲鄭嘉穎單拖湊仔食魚蛋粉　兩細節位獲讚親民好爸爸

你可能感興趣

【香港先生】黃長發結婚8周年睇夜景慶祝　打3份工養家獲捷克妻讚好爸爸
18:35 2023/08/09
【香港先生】黃長發結婚8周年睇夜景慶祝　打3份工養家獲捷克妻讚好爸爸
【好爸爸】耐心十足教女兒做功課獲讚 好爸爸：自己越暴躁女兒學習越差
18:07 2023/10/12
【好爸爸】耐心十足教女兒做功課獲讚 好爸爸：自己越暴躁女兒學習越差
育兒心得丨54歲鄭嘉穎單拖湊仔食魚蛋粉　兩細節位獲讚親民好爸爸
12:13 2023/11/20
育兒心得丨54歲鄭嘉穎單拖湊仔食魚蛋粉　兩細節位獲讚親民好爸爸
育兒心得 爸媽心聲 跑步 社交平台 馬拉松 伍家謙

最高瀏覽

【更新】元朗的士命案｜36歲持雙程證人妻　涉刀殺48歲情夫　3人被捕包括兇婦29歲丈夫｜附ABC創傷判斷準則
【更新】元朗的士命案｜36歲持雙程證人妻　涉刀殺48歲情夫　3人被捕包括兇婦29歲丈夫｜附ABC創傷判斷準則
新機登場｜vivo X100系列香港區正式上市　最新頂級旗艦新機壓軸登場
新機登場｜vivo X100系列香港區正式上市　最新頂級旗艦新機壓軸登場