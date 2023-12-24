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自律比賽｜35日不玩手機贏$44萬 　男子一動作半日即輸　斥「魔鬼條款」違背生理需求

都市病 11:30 2023/12/24

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現代人生活好難離開手機，內地有公司舉辦「自律比賽」，參加者連續35天不用手機即可贏得44萬獎金。有參加者接受挑戰後入住酒店房，即日晚上已因「捽眼超過3秒」而違反規則被判失敗，9000元報名費亦遭沒收。有當地律師指類似比賽往往隱含「魔鬼條款」，呼籲參加者先仔細了解再行報名。

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綜合內地傳媒報道，長沙一間公司早前舉辦「自律挑戰」，參加者在35天內堅持不玩手機及按時作息，將可獲40萬人民幣（約44萬港元）獎金，期間仍然可以讀書或做健身。該公司宣稱活動旨在「戰勝慵懶」，並指「立志改變自我人士優先參加」。

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繳付9000元報名費 開始半日即判輸

參加者陳先生繳付9000報名費後，於本月7日下午1點被安排入住主辦方提供的酒店房，打算接受為期35天的監控。陳先生自以為一直遵守比賽規則，卻於挑戰開始3日後被通知違規，報名費亦遭沒收。主辦方向他出示「違規」證據，聲稱他在8日凌晨1時左右因用手捽眼，時間超過3秒而喪失資格。

陳先生受訪時指當時擔心翌日無法準時起床，違反「6點前必須開燈」規定故打算開燈睡覺，期間因強光刺眼而捽眼。他認為主辦方不容許參加者捽眼是「有違人體正常生理需求」，做法不合理故要求公司退還報名費，但遭公司拒絕。

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公司成立不足1個月 20挑戰者僅1人捱到6天

有內地傳媒到訪該間位於長沙的公司，發現公司於今年11月24日成立，至今不足一個月。經理李先生受訪時指，有關挑戰已吸引超過20名參加者，其中只有1人堅持到第6天，其他人都早早失敗。

李先生又指很多人都覺得自己可以過關，事實卻不然。他又指比賽既然設立高額獎金，事必亦會有各項限制，認為是陳先生未有符合規定才會喪失資格，呼籲挑戰者先仔細了解規則再行報名。

律師提醒「魔鬼在細節」

北京市京師律師事務所姚志鬥律師表示，「不可遮擋面部超過3秒」規定並未違反法律，但設下過於苛刻、幾乎無法達成的內容就有可能侵害消費者公平交易權。姚律師又指陳先生的確未符合規則裡面退還報名費標準，相信9000元報名費無法退還。他提醒大眾注意類似挑戰的導致失敗條款，如覺得過於苛刻甚至存在欺詐嫌疑大可選擇不參與。

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