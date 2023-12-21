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【玫瑰崗中學停辦】玫瑰崗全體學生提早轉余二方案獲最多票　拆票做法被批不公

社會 16:12 2023/12/21

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玫瑰崗中學計劃停辦。（資料圖片）

9月公布將於3年後停辦的玫瑰崗中學學生安排初步敲定，中學過渡委員會今日（21日）透過學校向師生及家長公布，問卷調查結果顯示，全體中一至中五學生提早於下學年轉往余振強紀念第二中學就讀的選項，所獲得的家長支持，多於原校就讀及自行轉校的2個選項，意味全體轉校方案將被視為首選執行方案，玫瑰崗中學將較原定計劃提早2年停辦，連同可選擇在原校畢業的高中生也須轉校。過渡委員會將於明年1月初開會討論轉校計劃方針和原則。

不過，有家長向本報投訴，校方在今輪投票將將選項「二變三」，透過「拆票」令上輪投票支持「其他安排」的家長，分散去2個選項，批評做法不公。而校方最新通告並無披露3個選項各自得票數目。

玫瑰崗中學過渡委員會早前提出全體中一至中五學生提早於2024/25學年轉讀余二的「建議方案」，但須獲至少一半學生家長支持。校監何幼孫上月曾首度正式向全校家長發信收集意向，詢問家長是否傾向選擇「建議方案」，抑或是有「其他安排」，已於上月23日截止。

事隔將近1個月，何幼孫於上周四（14日）再發通告，形容首輪投票2個選項得票「非常接近」，但兩者均未獲逾50%家長支持，故通過委員會商討後決定再次展開家長問卷調查，收集「最終決定」。今輪投票改為提供3個選項，除了建議方案內容的「選項一」，同時提供留在玫瑰崗原校直至2025/26學年完結的「選項二」，以及自行安排轉讀其他學校的「選項三」，獲得「簡單多數支持」的其中1個選項，即被視為首選執行方案，有關調查已於本周二（19日）截止。

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記者：馮琪雅

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