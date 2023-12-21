【玫瑰崗中學提早停辦】全體學生明年轉余二　家長斥拆票及近萬元轉校津貼造成投票不公

▲ 玫瑰崗中學計劃停辦。（資料圖片）

9月原公布將於3年後停辦的玫瑰崗中學學生安排初步敲定，校方今日（21日）向師生及家長公布，最新一次問卷調查結果顯示，全體中一至中五學生提早於下學年轉往余振強紀念第二中學就讀的方案，獲得最多家長支持，意味此方案將被視為「首選執行方案」，玫瑰崗中學將較原定計劃提早2年停辦，連同原本可選擇留在原校畢業的高中生也須轉校。中學過渡委員會將於明年1月初開會討論轉校計劃方針和原則。

不過，有家長質疑校方透過「拆票」及宣稱每人可獲近1萬元轉校津貼「利誘」家長票投余二方案，直斥「假諮詢」造成不公。教育局回覆表示，會繼續留意學校情況，並督促辦學團體和學校就落實方案作妥善安排，局方亦會為有需要的家長和學生提供意見及協助。本報已向辦學團體道明會及即將承辦玫瑰崗的道爾頓查詢，正待回覆。

玫瑰崗中學過渡委員會早前提出全體中一至中五學生提早於2024/25學年轉讀余二的「建議方案」，但須獲至少一半學生家長支持。校監何幼孫上月曾首度向全校家長發信收集意向，詢問家長傾向選擇「建議方案」或有「其他安排」，已於上月23日截止。

事隔近1個月，何幼孫於上周四（14日）再發通告，形容首輪投票2個選項得票「非常接近」，但兩者均未獲逾50%家長支持，故經過委員會商討後決定再次展開家長問卷調查，收集家長「最終決定」。今輪投票選項「二變三」，改為提供3個選項，除了建議方案內容的「選項一」，同時提供留在玫瑰崗原校直至2025/26學年完結的「選項二」，以及自行安排轉讀其他學校的「選項三」，獲得「簡單多數支持」的其中1個選項，即被視為首選執行方案，有關調查已於本周二（19日）截止。

家長杜先生（化名）向本報投訴，校方在今輪投票將選項「二變三」，透過「拆票」令首輪投票支持「其他安排」的家長，分散去2個選項，批評做法不公；而校方最新通告並無披露3個選項各自得票數目。杜先生亦提及，部分家長通過家教會主席包比達獲悉，校方早前表示擬設轉校資助額為每人9,000元，懷疑校方利用巨額津貼利誘家長票投余二方案，特別是低收入家庭家長，更猜測道明會因為與道爾頓的「交易協議」，欲「提早交場」予道爾頓辦私立中學，亦質疑面對營運困難的道明會，全校約300人津貼或涉款近300萬元，校方從未交代錢從何來。

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記者：馮琪雅