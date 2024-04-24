夏天易出油　暗瘡肌塗保濕霜會油上加油？ 做好護膚四步曲助消滅痘痘

夏天不只為大地帶來雨水，亦會為人們帶來汗水和滿面油光，當汗水、油脂再混合污垢，便會形成粉刺及黑頭，以致容易長出暗瘡。不少人為免「油上加油」，會減少使用保濕霜。不過皮膚及性病科專科王慶榮醫生指出，當皮膚缺乏水分時，反會促進油脂腺分泌。因此日常應做好「護膚四步曲」，以預防暗瘡變嚴重，甚至留下暗瘡印和疤痕。



滅痘需做好護膚四步曲 兼顧面部及身體肌膚



當皮膚缺乏水分時，反而會增加油脂分泌，王醫生表示：「因此即使是暗瘡肌，日常也應做好護膚四步曲，其中一點便是保濕。」而選擇保濕霜時，可挑選多水分而少油分的產品。除保濕之外，也要做好清潔，從源頭預防暗瘡，惟小心應避免過度清潔。而在潔面用品方面，應避免使用強鹼性的產品，以免因過度刺激皮膚而分泌更多油脂。同時防曬亦是重要一環，以免加深暗瘡印。當暗瘡問題較嚴重，亦應及早求醫接受治療，以免情況惡化。



出暗瘡宜「忍手」 情況嚴重需求醫



暗瘡一般在一至兩星期左右自行消退，但若見到有膿頭，不少人或會嘗試用手擠掉痘痘。惟這不只有機會造成細菌感染，如反覆性發炎，更可能形成疤痕增生及凹凸洞。如暗瘡情況嚴重，應求醫諮詢意見，醫生會視乎嚴重程度處方合適藥物，一般外用藥物可用作治療較輕微的暗瘡，但如情況較嚴重，便可能處方口服藥物，如口服抗生素或口服A酸。

A酸是維他命A衍生物，可改善表皮細胞的新陳代謝和減少油脂分泌，從而減輕發炎情況。然而，有不少人聽到A酸便憂心會出現不同副作用，但其實A酸可分為外用及口服藥物，外用A酸用作治療輕微至中度暗瘡，口服A酸則用以處理嚴重暗瘡，而大家所憂慮的不良反應如影響血脂及肝功能等，均為口服A酸的副作用。



新一代A酸濃度低 對面部身體暗瘡皆有效



而現時外用A酸已有最新發展，新一代A酸濃度較低，針對皮膚內的A 酸受體，不只可治療面部暗瘡，亦有臨床研究發現對身體暗瘡有效。此外亦有研究顯示，患者使用新一代外用A酸24星期後，暗瘡疤痕明顯減少。

王醫生分享，一名年約20歲的男生面部及身體均長有暗瘡，其中有不少更是藏在皮膚深層的「石頭瘡」。他遲遲未有求診，因發炎已一段時間，部分暗瘡已變成蟹足腫，更遍佈下巴、心口和背部，影響外觀之餘，情緒亦變得低落。因患者情況嚴重，急需處理暗瘡，於是使用口服藥物「急救」皮膚，再配合新一代外用A酸藥膏作長遠治療。他接受治療約4個月情況已有好轉，而舊有暗瘡印亦已減淡。

▲ 皮膚及性病科專科王慶榮醫生

以上資訊由王慶榮醫生提供