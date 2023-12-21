【過海收費】香港仔隧道周日清晨5時實施易通行　凌晨1時起分階段封閉部分行車綫

▲ 香港仔隧道周日清晨5時實施易通行，凌晨1時起分階段封閉部分行車綫。（曾耀輝攝）

香港仔隧道周日（24日）清晨5時起實施「易通行」，意味所有政府隧道全面使用「易通行」。當日凌晨1時起，實施臨時交通安排，分階段封閉部分行車綫，隧道來回方向各保留至少3條行車線，至凌晨4至5時，隧道全線及所有連接路均會封閉一小時，屆時4條通宵巴士線及3條通宵小巴線要改道行駛。

運輸署表示，往灣仔方向的收費感應器分別安裝在黃竹坑道東行、近香港仔運動場龍門架及黃竹坑道西行往香港仔隧道支路；往香港仔方向收費感應器則安裝在隧道出口。道路兩旁會設置交通標誌提示駕駛者已進行易通行的收費區域。現時香港仔隧道前往灣仔方向的收費廣場設有6條收費通道，包括2條自動繳費通道及4條人手收費通道，在易通行實施後，上述收費通道都會全部取消，近收費廣場的行車綫將減少至3條，其餘行車綫將會封閉。

經香港仔隧道往灣仔的駕駛人士須靠左，使用餘下行車綫通過現有收費廣場進入隧道，經過收費亭後，行車綫會在進入隧道管道前收窄至2條，左二綫的車輛須匯入最左綫，與現時安排一樣。前往灣仔、銅鑼灣的駕駛者須使用隧道的左綫。沿途會展示「易通行繳費 不用停車」的指示牌提醒駕駛者。

至於前往香港仔方向，現時收費廣場有5條收費通道，包括2條自動繳費通道及3條人手收費通道，在易通行實施後，近收費廣場的行車綫將減少至3條，經過收費亭後，前往赤柱、香港仔行車綫將保持不變，在出口會有交通標準提醒駕駛者。

香港仔隧道收費廣場在實施易通行後的行車安排方面，為實施易通行，香港仔隧道一帶在本周日凌晨一時實施臨時交通安排，分階段封閉部分行車綫，來回方向會各自保持3條收費通道。

此外黃竹坑道西行往香港仔隧道支路將於凌晨一時開始封閉，駕駛人士須沿海洋公園道、黃竹坑道東行前往收費廣場。當日凌晨4至5時，香港仔隧道來回方向所有進入隧道的連接路將全綫封閉；往香港仔方面，黃竹坑道西行往香港仔隧道支路、黃竹坑道東行往香港仔隧道連接路將在凌晨4至5時封閉。

受臨時交通安排影響，有4條通宵巴士線及3條通宵小巴線要改道行駛。

運輸署指出，自5月底使用「易通行」以來，已處理6,000多萬宗交易，大部分車主已設定自動繳費及按時交費，但少部分車主在署方提醒下仍未繳費，需要交附加費，涉及1.4萬宗個案，佔交易總數0.02%，當中部分已接近限期。

如有關車主仍不繳費，署方會在下周四（28日）起，陸續將個案交予裁判官處理，每程交易最高可被判罰5,000元，運輸署不會為有關車輛續牌，裁判官亦有權扣押車主財物以清繳欠款。

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記者：陳麗娜