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婚姻危機 | 顧家男突變冷淡　妻子發現銀包內有1物疑印傭落降頭

家事百科 17:17 2023/12/22

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請女傭是要小心選擇，否則分分鐘引狼入室。近日，一名馬來西亞的華裔女傭主在社交網發文，指本來與丈夫婚姻生活美滿，惟近日請了一名年輕的印傭後，丈夫突然性情大變，對她冷淡之餘卻對女傭頻頻獻殷勤，其後她在丈夫銀包內竟找到疑似女性的陰毛，令她懷疑丈夫遭女傭落降頭。

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該名女子在Facebook粉絲專頁「沙巴人站起來」匿名發文，指丈夫從事輪胎店生意，婚後兩人一直很恩愛，早前因為用開的菲律賓女傭退休回鄉，3個月前，2人便僱用另一位年輕的印傭，豈料新來的女傭來了3個月已經常偷懶，丈夫亦突然性情大變，對妻子態度變得很冷淡，不但主動陪女傭逛街慶祝她生日，更贈送對方和自己一樣的香水，又煮麵給女傭吃，她表示︰「女兒曾告訴我，他們在房間鎖著門很久，還買了零食，叫女兒不可以和我說！」她指丈夫從未對她發脾氣，現在竟嘲諷她不如女傭聰明，令她差點崩潰。

女網民懷疑丈夫被印傭落降頭，惟有在社交網尋求解救方法。(示意圖)

皮包發現疑似陰毛

女僱主指女傭平時穿著性感，不時露胸又露臀，還穿着黑絲襪做家務，令她忍無可忍，決定辭退女傭，但卻因此與丈夫大吵一頓，後來她竟發現了一些蛛絲馬跡

我隨後無意間在丈夫的皮包，找到類似女性私處的體毛，那肯定不是我的，我的沒那麽長。

人妻後來從友人口中得知，丈夫可能被落女傭落降頭，於是她在社交網匿名發文，希望網民教她解救方法，挽回與丈夫的13年情。

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