【日本水產禁令】食安中心：有進口商懷疑違反禁令進口宮城水產　產品已被封存

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食物安全中心(21日）公布，中心檢查兩批日本進口食品時，發現當中有在受管制縣份加工和製造的水產品，懷疑違反相關《食物安全命令》，涉事產品已被中心封存，沒有流出市面，中心正跟進事件。

中心發言人表示，中心檢查相關日本進口食品批次的食物標籤時，發現懷疑在命令發出後分別在宮城縣加工和製造的兩箱冰鮮帶子和兩包冰鮮蟹肉，有關進口商涉嫌違反相關《命令》。



根據該《命令》，凡源自日本東京、福島、茨城、宮城、千葉、群馬、栃木、新潟、長野和埼玉十個都／縣，並在2023年8月24日或之後收穫、製造、加工或包裝的活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻，一律禁止輸入香港和在香港境內供應。



中心會繼續跟進事件和採取適當行動，包括就事件通知日本有關當局。如有足夠證據，中心會向涉事進口商提出檢控。調查仍然繼續。

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責任編輯：陳展棋