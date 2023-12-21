  • 11°C
香港時間 : 20231221日 (週四) 17:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

胡說八道丨黃智雯獲好姊妹慶生　齊齊在美國歡聚聖誕

娛樂 16:59 2023/12/21

分享：

分享：

熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

智雯生日快樂！

由胡杏兒、李施嬅、胡定欣、黃智雯、姚子羚、胡蓓蔚組成的「胡說八道」感情要好，近日除了「豹嫂」胡蓓蔚，眾人飛到美國舉行「胡說八道Girls Night世界巡迴演唱會」，首場在洛杉磯演唱，個個施展渾身解數，勁歌熱舞，炒熱全場氣氛！

胡說八道丨 胡說八道演唱會勁歌熱舞　胡定欣李施嬅扭腰趷籮展舞技

最新影片推介：李施嬅專訪

TOPick柴犬追星
新聞女王丨李施嬅認個性被動從不喜歡爭　失落視后冇遺憾應放眼世界

獲一班好姊妹慶祝

今日（12月21日）是黃智雯的41歲生日，在演唱會上眾人預備了大蛋糕，又大唱生日歌，令智雯相當感動，子羚並在社交網分享片段，並留言：「我們最可愛的Mandy~ Happy Birthday🎉🎂💕2023嘅妳有好多不同嘅人生決定！祝妳這位美麗的人妻幸福快樂🫶🏻做自己喜歡的事😘今年我們可以在美國和妳慶祝生日🎂期待下一站三藩市我們繼續Good Show💪🏻💃🏻🎶🪩💫Love you Dus」

定欣亦有留言表示：「親愛的Wong Chi Man,HaPpY BiRtHdAy to YOU❤️🎂🥂 @wong_manman
2023無論在工作上生活上,對妳來說應該是難忘和重要的一個里程碑,我們都替妳高興。因為最重要係妳能夠跟隨自己的心去做妳任何想做嘅事,最緊要開心,多謝妳今次演唱會在舞蹈環節為我哋岀力安排左好多
辛苦晒喇!~生日快樂🩷身體健康🩷幸福快樂👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏻💕💕💕」

點擊圖片放大
+5
+4


特別的生日

至於智雯則甫出與一班好姊妹在餐廳慶生兼歡聚聖誕照片，一班人更齊齊在聖誕樹下拍照留念，認真開心!

能夠與知心好友過生日，加上今次是智雯升呢人妻的首個生日，她都相當感觸，留言表示：「2023年的生日非常特別，好想好好地記錄落嚟！雖然今年嘅生日唔喺香港，但能夠同一班好姊妹喺巡唱的首站中渡過，很值得紀念的旅程！謝謝有您們，還記得當我地唱著合唱時，只要一對上眼就會🥹😢😭真係要逃避眼神先唱到落去，唔係講少！今年的生日願望係。。。😏🙏🏻希望我哋繼續good show」

大家祝智雯生日快樂，仲話「胡說八道」友誼萬歲！

點擊圖片放大
+5
+4

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

TVB花旦丨黃智雯宣布離巢TVB　承諾會繼續幕前工作：演戲始終係我最鍾意
15:35 2023/12/01
TVB花旦丨黃智雯宣布離巢TVB　承諾會繼續幕前工作：演戲始終係我最鍾意
黃智雯與半百粉絲預祝生日迎轉變　Mandy收驚喜打氣短片 感動落淚
19:38 2023/12/12
黃智雯與半百粉絲預祝生日迎轉變　Mandy收驚喜打氣短片 感動落淚
胡說八道丨 胡說八道演唱會勁歌熱舞　胡定欣李施嬅扭腰趷籮展舞技
12:52 2023/12/18
胡說八道丨 胡說八道演唱會勁歌熱舞　胡定欣李施嬅扭腰趷籮展舞技
胡說八道演唱會丨李施嬅首與未婚夫同框　Anson熱烈歡呼力撐
14:15 2023/12/19
胡說八道演唱會丨李施嬅首與未婚夫同框　Anson熱烈歡呼力撐

你可能感興趣

TVB花旦丨黃智雯宣布離巢TVB　承諾會繼續幕前工作：演戲始終係我最鍾意
15:35 2023/12/01
TVB花旦丨黃智雯宣布離巢TVB　承諾會繼續幕前工作：演戲始終係我最鍾意
黃智雯與半百粉絲預祝生日迎轉變　Mandy收驚喜打氣短片 感動落淚
19:38 2023/12/12
黃智雯與半百粉絲預祝生日迎轉變　Mandy收驚喜打氣短片 感動落淚
胡說八道丨 胡說八道演唱會勁歌熱舞　胡定欣李施嬅扭腰趷籮展舞技
12:52 2023/12/18
胡說八道丨 胡說八道演唱會勁歌熱舞　胡定欣李施嬅扭腰趷籮展舞技
黃智雯 胡定欣 演唱會 姚子羚 胡杏兒 李施嬅 娛樂行業 娛樂人物職業

最高瀏覽

【更新】元朗的士命案｜36歲持雙程證人妻　涉刀殺48歲情夫　3人被捕包括兇婦29歲丈夫｜附ABC創傷判斷準則
【更新】元朗的士命案｜36歲持雙程證人妻　涉刀殺48歲情夫　3人被捕包括兇婦29歲丈夫｜附ABC創傷判斷準則
孝順仔︱兄長8年前離世母大受打擊　C AllStar陳健安陪伴旅行助走出喪子之痛
孝順仔︱兄長8年前離世母大受打擊　C AllStar陳健安陪伴旅行助走出喪子之痛
【六合彩】頭獎$8,300萬贏家攻略　荃灣沙咀道買10蚊電腦飛全中
【六合彩】頭獎$8,300萬贏家攻略　荃灣沙咀道買10蚊電腦飛全中