胡說八道丨黃智雯獲好姊妹慶生　齊齊在美國歡聚聖誕

▲ 智雯生日快樂！

由胡杏兒、李施嬅、胡定欣、黃智雯、姚子羚、胡蓓蔚組成的「胡說八道」感情要好，近日除了「豹嫂」胡蓓蔚，眾人飛到美國舉行「胡說八道Girls Night世界巡迴演唱會」，首場在洛杉磯演唱，個個施展渾身解數，勁歌熱舞，炒熱全場氣氛！

胡說八道丨 胡說八道演唱會勁歌熱舞 胡定欣李施嬅扭腰趷籮展舞技

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獲一班好姊妹慶祝

今日（12月21日）是黃智雯的41歲生日，在演唱會上眾人預備了大蛋糕，又大唱生日歌，令智雯相當感動，子羚並在社交網分享片段，並留言：「我們最可愛的Mandy~ Happy Birthday🎉🎂💕2023嘅妳有好多不同嘅人生決定！祝妳這位美麗的人妻幸福快樂🫶🏻做自己喜歡的事😘今年我們可以在美國和妳慶祝生日🎂期待下一站三藩市我們繼續Good Show💪🏻💃🏻🎶🪩💫Love you Dus」

定欣亦有留言表示：「親愛的Wong Chi Man,HaPpY BiRtHdAy to YOU❤️🎂🥂 @wong_manman

2023無論在工作上生活上,對妳來說應該是難忘和重要的一個里程碑,我們都替妳高興。因為最重要係妳能夠跟隨自己的心去做妳任何想做嘅事,最緊要開心,多謝妳今次演唱會在舞蹈環節為我哋岀力安排左好多

辛苦晒喇!~生日快樂🩷身體健康🩷幸福快樂👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏻💕💕💕」

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特別的生日

至於智雯則甫出與一班好姊妹在餐廳慶生兼歡聚聖誕照片，一班人更齊齊在聖誕樹下拍照留念，認真開心!

能夠與知心好友過生日，加上今次是智雯升呢人妻的首個生日，她都相當感觸，留言表示：「2023年的生日非常特別，好想好好地記錄落嚟！雖然今年嘅生日唔喺香港，但能夠同一班好姊妹喺巡唱的首站中渡過，很值得紀念的旅程！謝謝有您們，還記得當我地唱著合唱時，只要一對上眼就會🥹😢😭真係要逃避眼神先唱到落去，唔係講少！今年的生日願望係。。。😏🙏🏻希望我哋繼續good show」

大家祝智雯生日快樂，仲話「胡說八道」友誼萬歲！

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