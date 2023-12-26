  • 17°C
香港時間 : 20231226日 (週二) 11:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

健康診症室｜冬天易致膽囊炎？ 醫生揭3類食物高 拆解切膽囊「無膽汁」迷思

醫生診症室 08:00 2023/12/26

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

冬天一向是進食高脂食物的高峰期，打邊爐、羊腩煲、臘味飯都是不少人放工後鬆一鬆的至愛。但有時，吃完一餐高脂食物不久，右腹會突然劇痛，甚至連帶發高燒，要立即到急症室，醫生診斷證實是「急性膽囊炎」，是甚麼緣故呢？

最新影片：

TOPick診症室
TOPick診症室︱每20名孕婦有1人患妊娠毒血嚴重可致母嬰缺氧雙亡　醫生揭9類人高危

膽石跌出膽囊　恐致併發症

其實說穿了，就是「膽汁」和「膽石」的問題。首先，膽汁是由肝臟分泌出來，經由膽管進入十二指腸，用途主要是幫助消化我們飲食中的油脂。而膽囊就是肝臟和十二指腸之間的一個「儲水池」，未用的膽汁會儲存於膽囊，當我們進食時膽囊便會收縮，將膽汁排到十二指腸來幫助消化。不過，膽汁本身包含多種成份，如果當中的成份比例失衡，便有機會形成膽石。事實上，根據一些統計，香港每10個人中便有1人患有膽石。

膽石是在膽囊裡形成，只要它們乖乖留在膽囊裡，一般不會對身體造成任何不適。可是，它們一旦離開膽囊，跌到不同的位置，便會引起併發症。例如膽石卡在膽囊管，儲存在膽囊的膽汁便不能正常地排到十二指腸，膽汁的積聚更會導致膽囊受細菌感染，引發「急性膽囊發炎」。萬一膽石卡在總膽管，膽汁和胰臟分泌同時受到阻塞，併發症會更嚴重、引致膽管炎和胰腺炎。

打邊爐、羊腩煲、臘味飯高危

至於吃一餐打邊爐、羊腩煲、臘味飯而誘發「急性膽囊發炎」，原因是當身體感應到吃下大量肥膩食物，便會刺激膽囊排放更多的膽汁來幫助消化這些油脂，但若正好膽囊出口正被膽石阻塞，便會造成膽汁淤塞積聚。所以有膽石的朋友即使沒有症狀，不需即時處理膽石，也應注意飲食不可太高脂。

而膽石一旦出現症狀，例如引起腹痛或其他併發症，便要考慮進行手術。目前，膽囊切除手術是唯一對付膽石的方法。早在上世紀90年代，香港已成功引入並進行首個腹腔鏡微創膽囊切除手術，大大減低了術後的併發症，並加快了病人的康復。時至今日，大部分的病人都會優先考慮以微創方式進行手術，但是，亦有部分病人因不同的原因要以傳統開刀的方式進行手術。

不少病人都會擔心做完手術變成「冇膽」，就無法分泌膽汁，但正如上文所說，真正分泌膽汁的地方是肝臟，膽囊只是一個「儲水池」。切除膽囊之後，膽汁會由肝臟直接排進十二指腸，對消化功能不會有大影響。反而若膽石出現症狀而不切除，引起嚴重併發症的風險更高呢。

撰文：外科專科醫生吳家健

 

健康問題 減肥 手術 膽石 腹痛

最高瀏覽

爺孫戀丨李龍基婚期延後引流言蜚語　未婚妻Chris回應網民嘲諷︰人為惡福已遠離
爺孫戀丨李龍基婚期延後引流言蜚語　未婚妻Chris回應網民嘲諷︰人為惡福已遠離
急症室最長等候時間（12月26日 時間04:05）
急症室最長等候時間（12月26日 時間04:05）
【躺平主義】31歲不婚不育男年收20萬想「躺平」　網友指出一關鍵絕對可以
【躺平主義】31歲不婚不育男年收20萬想「躺平」　網友指出一關鍵絕對可以