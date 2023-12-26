健康診症室｜冬天易致膽囊炎？ 醫生揭3類食物高 拆解切膽囊「無膽汁」迷思

冬天一向是進食高脂食物的高峰期，打邊爐、羊腩煲、臘味飯都是不少人放工後鬆一鬆的至愛。但有時，吃完一餐高脂食物不久，右腹會突然劇痛，甚至連帶發高燒，要立即到急症室，醫生診斷證實是「急性膽囊炎」，是甚麼緣故呢？

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膽石跌出膽囊 恐致併發症

其實說穿了，就是「膽汁」和「膽石」的問題。首先，膽汁是由肝臟分泌出來，經由膽管進入十二指腸，用途主要是幫助消化我們飲食中的油脂。而膽囊就是肝臟和十二指腸之間的一個「儲水池」，未用的膽汁會儲存於膽囊，當我們進食時膽囊便會收縮，將膽汁排到十二指腸來幫助消化。不過，膽汁本身包含多種成份，如果當中的成份比例失衡，便有機會形成膽石。事實上，根據一些統計，香港每10個人中便有1人患有膽石。

膽石是在膽囊裡形成，只要它們乖乖留在膽囊裡，一般不會對身體造成任何不適。可是，它們一旦離開膽囊，跌到不同的位置，便會引起併發症。例如膽石卡在膽囊管，儲存在膽囊的膽汁便不能正常地排到十二指腸，膽汁的積聚更會導致膽囊受細菌感染，引發「急性膽囊發炎」。萬一膽石卡在總膽管，膽汁和胰臟分泌同時受到阻塞，併發症會更嚴重、引致膽管炎和胰腺炎。

打邊爐、羊腩煲、臘味飯高危

至於吃一餐打邊爐、羊腩煲、臘味飯而誘發「急性膽囊發炎」，原因是當身體感應到吃下大量肥膩食物，便會刺激膽囊排放更多的膽汁來幫助消化這些油脂，但若正好膽囊出口正被膽石阻塞，便會造成膽汁淤塞積聚。所以有膽石的朋友即使沒有症狀，不需即時處理膽石，也應注意飲食不可太高脂。

而膽石一旦出現症狀，例如引起腹痛或其他併發症，便要考慮進行手術。目前，膽囊切除手術是唯一對付膽石的方法。早在上世紀90年代，香港已成功引入並進行首個腹腔鏡微創膽囊切除手術，大大減低了術後的併發症，並加快了病人的康復。時至今日，大部分的病人都會優先考慮以微創方式進行手術，但是，亦有部分病人因不同的原因要以傳統開刀的方式進行手術。

不少病人都會擔心做完手術變成「冇膽」，就無法分泌膽汁，但正如上文所說，真正分泌膽汁的地方是肝臟，膽囊只是一個「儲水池」。切除膽囊之後，膽汁會由肝臟直接排進十二指腸，對消化功能不會有大影響。反而若膽石出現症狀而不切除，引起嚴重併發症的風險更高呢。

撰文：外科專科醫生吳家健