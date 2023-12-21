虐兒案︱百萬粉絲育兒YouTuber認虐兒罪　6孩媽辯稱：子女被鬼上身才懲罰

▲ 美國百萬粉絲育兒YouTuber、育有6孩的Ruby Franke承認虐兒罪。

美國猶他州（Utah）坐擁百萬粉絲的育兒YouTuber、6孩媽媽Ruby Franke，於美國時間星期一（18日）承認4項虐兒罪。她被指虐待子女，包括強迫他做數小時的體力勞動、拒絕給予食物等，並進行洗腦，指他們是邪惡的人、被邪靈附身等，導致子女營養不良，被迫向鄰居求救，因此揭發其惡行。

承認4項虐兒罪

據《美聯社》報道，Ruby Franke於18日承認4項虐兒罪，她在認罪協定中承認，從5月22日至8月30日期間，她對12歲兒子施加酷刑，包括強迫他進行數小時的體力勞動、在戶外工作沒有提供足夠食水，以致他炎夏被反覆嚴重曬傷並起水泡。

兒子又他經常被勒令不准吃飯，或只能吃到極簡單的飯菜，當他偷偷喝水，也會受罰。她又勒令兒子不能與他人接觸，不能接觸書籍、手提電腦或其他電子產品。當兒子7月時試圖逃走後，他的手腳經常被捆綁，有時還被戴上手銬。

Ruby Franke還承認穿著靴子踢兒子，將他的頭摁到水中，並按著他的口鼻令其窒息。她又承認虐待9歲女兒，如強迫她在戶外工作、在泥路上赤腳跑步，也沒有給她食物和水，令她造成嚴重的情感傷害。

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每項控罪最高判囚15年

兒子8月再從她的生意商業夥伴兼治療師Jodi Hildebrant的家逃走，並請求鄰居報警，Ruby Franke及Jodi Hildebrandt一同被捕，轟動當地社會。

根據認罪協議，她同意服刑，刑期將連續執行。而猶他州法律規定，若有人蓄意或故意對兒童造成嚴重身體傷害，或導致或允許他人對兒童造成嚴重身體傷害，則可被控二級嚴重虐兒罪。每項控罪可判處最高15年監禁。

丈夫提出離婚

Ruby Franke與丈夫Kevin Franke育有6名子女，她經營的YouTube頻道「8 Passengers」（8名乘客）曾有多達220萬人訂閱，主要分享兩夫妻與6名子女的生活及育兒心得。不過，她有時因在YouTube影片以嚴厲方法教養子女，而在網絡上受到批評。其中在一段視頻中，Ruby說她和丈夫向最年幼的兩名孩子說，他們在那一年不會收到聖誕老人的禮物，因為他們很自私。

目前她已關閉頻道，而她的丈夫Kevin Franke已經提出離婚。

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責任編輯：王明芳