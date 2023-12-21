【海水化淡廠】將軍澳海水化淡廠明日起正式供水　佔本港食水用量百分之5

▲ 將軍澳海水化淡廠第一期明日正式開始供水，圖示為海水化淡廠逆滲透淨化大樓。(政府新聞處提供)

政府公布，將軍澳海水化淡廠第一期明日（22日）正式開始供水，為香港提供不受氣候變化影響的可靠新水源。

水務署發言人表示，廠是香港第一所採用先進逆滲透海水化淡技術的水務設施，全面投產後，每日食水產量可達13萬5千立方米，佔本港食水用量約百分之五，配合北港濾水廠及將軍澳食水主配水庫的運作，為西貢及九龍東和港島部分地區提供食水。



海水經前期處理後，透過逆滲透海水化淡技術，把海水內的鹽分和其他雜質分隔出來，再配合後期處理程序，生產完全符合《香港食水標準》的食水，水質與本港其他濾水廠生產的食水相同。整個處理過程設有即時監控。



水務署已開展海水化淡廠第二期工程的初步設計，並預留鄰近用地作日後擴建之用。擴建後的食水產量，將佔本港食水用量約百分之十。

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責任編輯：陳展棋