聖誕禮物2023｜PALLADIUM聯乘Smiley宣揚快樂正能量　聖誕精選貨品4折優惠

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聖誕精選貨品4折優惠，當中包括 PALLADIUM X Smiley 聯乘系列，標誌性的 Pampa Boot 加上 Smiley 笑臉元素，宣揚快樂正能量，帶出不失型格的可愛氛圍，並以鮮艷奪目色彩為賣點，增添聖誕節日氣氛。優惠還備有戶外機能鞋款，城市/戶外探索不可缺少。

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責任編輯︰陳珈希