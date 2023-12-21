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單身即地獄3｜好姊妹爭仔新配對玩法更刺激　拆解3大必睇原因

娛樂 17:06 2023/12/21

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

《單身即地獄3》中的學霸崔惠善（左）、現役警察朴民奎（右）暫時最受歡迎。（崔惠善Instagram、Neflix劇照）

近年各地戀愛綜藝節目大行其道，當中韓國戀綜如《換乘戀愛》、《單身即地獄》均有極高討論度，掀起一陣追看潮！

闊別一年多，《單身即地獄》終於迎來第三季，參加者的顏值再創高峰。雖然目前Netflix播出5集，但今輯整體節奏非常快速，配對、曖昧、親密接觸、妒忌爭奪的場面濃縮於數集之中，甚具追看性。

以下為你拆解3大必睇原因，為投入這場戀戰做足準備。

1/  兩座地獄島交換伴侶

與上兩輯同樣，參加者須於地獄島中成功配對，方可前往天堂島約會一天。以往參加者均會先相處一天，再以匿名的形式投選心儀對象。但今季卻於成員到齊後，只作簡單自介、共進一頓午餐後，便立即進行配對，幾乎沒有喘息的空間！

第一集已有不少親密舉動，參加者在泳池鴛鴦戲水，女生大曬性感身材，更大膽趴在男生背上，多位主持均大嘆發展極速，只認識一天已如交往中的情侶般親密。（Neflix劇照）

參加賽只能憑第一印象揀對象，而投選方式更改成公開投票，沒人投選、「撞票」的情景赤裸裸地呈現在鏡頭前，將緊張、尷尬、忐忑不安的情緒推至最高點。

原以為極速配對和公開投選已經夠刺激，但第一集尾聲卻迎來另一波驚喜！經已配對的CP須被拆散，與不知名的異性回到原本的地獄島，令參加者一頭霧水。原來製作組再搞新意思，於今輯首設兩座地獄島，一座有3男3女，另一座則有3男2女，兩邊的參加者並不知道對方的存在。

於第一集成功配對後，其中一人將要「換島」重新認識參加者。此設計將考驗已配對的男女，若走入無人認識的新地獄島，也不在心儀對象的觀察下，會否更積極、進取地物色新對象？

2/  運動員模特兒雲集  有人與BLACKPINK成員撞樣

《單身即地獄3》首度公開招募素人參與，顏值超高的多位參加者來自五湖四海，其中包括現役籃球員、警察、咖啡店老闆、選美冠車、大學生、模特兒等。男生高大精壯，女生則窈窕火辣，多位都自信爆棚，誓要在地獄島掀起一場場「配對廝殺」。其中獲選為2022年韓國小姐的劉恃蘟，一出場便被主持激讚神似BLACKPINK成員Jennie，外形十分吸睛。

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另外年僅26歲的崔惠善以一頭清爽短髮造型，加上迷人笑眼，擄獲一眾男參加者的心。除了外形出色，她更是一位學霸——畢業於梨花女子大學生物資訊學系，現正攻讀碩士。

至於男參賽者方面，位位都是大隻仔，力爭寬肩之王的稱號。暫時現役警察朴民奎最得女生心，而現役籃球員李官熙則憑其陽光外形、幽默感和莫名的自信，令人留下深刻印象。

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3/ 好姊妹愛上同一人

今輯節目的另一看點，是有參加者事前已經認識。前韓國小姐劉恃蘟是模特兒尹廈情好友的親姐姐，二人在節目坦言彼此關係親近，卻要裝作互不相識。初登場時已較勁味濃，尹廈情更直接引戰：「我覺得自己的氣質，比她（劉恃蘟）更高級、更出色。」

其後於午餐互動時，尹廈情明顯流露不屑，話中帶刺，更直接瞪着對方。更尷尬的是，於首輪投票中兩姊妹竟鍾情同一男生，尹廈情先勝一仗，相信已為之後的衝突埋下伏綫。

記者：吳霆俊

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