保暖秘訣︱明日冬至市區低見8℃！專家拆解7大禦寒謬誤　著襪瞓更凍　電熱氈勿開成晚

▲ 明日冬至市區低見8℃！專家拆解7大禦寒謬誤：著襪瞓更凍、電熱氈勿開成晚。

本港天氣寒冷，天文台預測明日（22日）冬至市區最低氣溫約8℃，新界再低2、3℃，未來兩三日及聖誕節持續寒冷，天氣乾燥。相信大家近日都會「全副武裝」禦寒，譬如穿厚衣、飲暖水、甚至睡覺時穿襪及開電熱氈。不過，以上看似通用的保暖方法，原來存在謬誤，有機會產生反效果，令人感覺更凍。

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日本美容網站「Hot Pepper Beauty」發表一篇文章，提出坊間存在7大錯誤的禦寒保暖觀念。若想有效保暖，就先要明白禦寒原理。石原診所副主任石原二菜博士在文章中解釋，人體是如何獲取溫度：

「體溫包括身體表面的『皮膚溫度』和身體內部的『體内溫度』 。提升體內溫度、達到保暖效果的關鍵是要鍛鍊肌肉，因肌肉能產生約40%的體溫，較多肌肉量則相對能產生較多熱能，提高核心體溫。而鍛煉時促進血液循環，也可以將熱量分佈到全身，有助保暖；反之，血液循環不好，身體就會較易變得冰冷。」

7大保暖謬誤與正確做法

石原二菜續指，坊間一些流行的保暖方法，雖然讓身體暫時感到溫暖，但體溫很快就會不知不覺下降、越來越冷：

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睡眠保暖：正確次序蓋被

隨著越夜越冷，相信不少人都難免因被窩「凍冰冰」而難以入睡，又或在清晨時被「凍醒」。教授生活冷知識的日本電視節目《學懂前與後》（教えてもらう前と後）曾分享冬天蓋被的正確次序。該節目實測以下3種蓋被方法（下圖由左至右）：

A. 毛毯蓋在羽絨被上

B. 毛毯蓋在羽絨被下

C. 先鋪毛毯再躺上床，再蓋上羽絨被

經過節目的實測結果後，發現第3個方法，即躺在毛毯上，再蓋上羽絨被最具保暖效果。節目中的專家解釋，床上大部分熱能，都會透過床墊或床褥而散失，躺在毛毯上便可減少熱能散失，達到最佳保暖效果。此外，羽絨被中的羽毛需靠體溫膨脹，來達到保溫效果，因此羽絨被越貼近身體就會越暖。而相比第2個方法，即先蓋上毛毯再蓋羽絨被，被內的溫度相差高達攝氏4度。

另一日本電視節目《R的法則》亦教過類似的蓋被方法，先在床上鋪毛毯，防止熱力從床墊向下流走；睡在毛毯上後再蓋羽絨被，最後在羽絨被上蓋上薄毛毯，防止熱力流失。

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節目中亦提到，不少人會穿襪睡覺，但專家指出穿襪會令雙腳出汗，穿著有汗水而濕的襪，會令體溫下降，因此不穿襪反而會較暖。如想睡覺時保持雙腳溫暖，建議可改穿腳套以免出汗，同時再戴上頸套暖頸，有助保暖。

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