【屋邨重建】彩虹邨分三期重建　居民可優先認購宏照道綠置居或遷至美東邨

▲ 房屋委員會（房委會）策劃小組委員會會議後，房屋局局長兼香港房屋委員會主席何永賢會見傳媒。（朱永倫攝）

有逾60年歷史的彩虹邨，為全港最著名的老牌屋邨之一，房屋局局長兼香港房屋委員會主席何永賢今日（21日）宣布，政府將展開重建彩虹邨研究，預計分三期重建，居民將獲安置於黃大仙區美東邨，或可優先購買觀塘宏照道第二期綠置居項目，整個重建工程料需時15年。

何永賢稱，彩虹邨樓齡平均60年，有老化情況，需投放的維修保養愈來愈多，是時候啟動重建計劃，預計將分三期展開，每期約2500伙受影響，初步估計重建後可提供9200個單位，較現時多出24%，合共要約15年完成。

她續稱，黃大仙美東邨有2860個單位，可重置首批受影響居民，觀塘宏照道第二期項目的1460伙亦將改為綠置居，受影響居民將有優先權購買。當局將按每戶人數計算，為合資格受影響居民，提供搬遷津貼。至於受影響商戶，他們在其他房委會屋邨競投舖位時，將獲優先考慮。

何永賢說，彩虹邨是十分有特色的屋邨，明年農曆新年後將「與民共議」，落區與邨內居民建立關係，並透過工作坊、問卷訪問等，收集意見訴求，相信保留七彩外牆設計亦將是意見之一，設計時會吸納，整個諮詢過程料明年底完成，形容盼把居民意見轉化成彩虹邨新特點，「希望彩虹再現時，比以前更靚更光亮。」

她又說，團隊明年亦將和規劃署研究項目的地積比、戶型分配、樓層數目等，強調會「珍惜每塊土地。」

被問及為何重置居民至美東邨，而非較近的宏照道項目，何永賢指，彩虹邨重建每期受影響數目與美東邨伙數相若，且兩個屋邨一人單位均佔約20%，宏照道項目則僅有2%，少達10倍。

另外，何永賢提到鄰近彩虹交匯處道路網絡擠迫，希望善用彩虹邨重建契機，重新安排樓宇位置，騰出空間改善鄰近交通網絡，「項目不單止增加單位，亦希望改造和提升小區，做好區內外聯繫。」

彩虹邨1962年落成，共有11座、約7400伙，目前約有1.75萬人居住，孕育多代人成長。邨內設5間學校和1所郵政局，部份低座樓宇地下亦設商店售賣食物及日常用品，停車場頂層的遊樂場近年更是打卡熱點。

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記者：梁薾心