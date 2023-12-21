  • 11°C
香港時間 : 20231221日 (週四) 19:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

聖誕2023｜阿童木登陸LCX打造「Ski Station」滑雪場　與小飛俠坐登山纜車觀賞雪景

休閒消費 17:21 2023/12/21

分享：

分享：

熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

Keith將LCX變成滑雪場，讓香港人首次看見熟悉的日漫人物，穿上一身滑雪的裝束，打造了阿童木「Ski Station」。

有多少人可以將喜好興趣發展成事業兼達至成功？ToyQube創辦人Keith Poon就獲得了這個幸福，但過程絶非幸運，靠的是關關難過關關過，一步一步打併出自家玩具設計王國。

最新影片推介︰

靚太安樂窩
靚太安樂窩｜穿搭聖誕派對必備晚裝　可宜高貴氣質艷壓全場

Keith年幼時已成屋玩具，玩具亦變成學業成績好的獎勵同動力。一開房門眼見滿屋聖鬥士星矢、龍珠、塑膠動物、飛機模型……很多家長都會眼火爆。回憶小時候，Keith都喜歡呆呆的望著那些玩具，間中郁下手換下姿勢，然後再放回原位，但偏偏透過這些細微的觀察，玩具本身的構造、設計、配搭用色，通通都打入了腦海。

「多謝父母從不反對我收藏玩具。就因為我成屋玩具，造就了今天的玩具事業……」Keith除了收藏外，還加入要設計玩具的行列，更創立了美國著名的玩具品牌ToyQube。當小孩專注一樣喜好，只要不做壞事，加以鼓勵下，亦可成大器。

今次獲得LCX邀請，由紐約回歸出生地香港，Keith內心激動，精心將LCX變成滑雪場，讓香港人首次看見熟悉的日漫人物，穿上一身滑雪的裝束，打造了阿童木「Ski Station」，設置多個亮眼打咭位，並讓阿童木從日本空降尖沙咀。香港冇得滑雪，就把阿童木帶來香港過聖誕兼滑雪，還登山纜車觀賞雪景，走訪街頭滑板場與換上滑雪裝，証明沒有什麼夢想是遙不可及。Keith寄語年青人：藝術根本是主觀的，只要堅持。不放棄，不要動搖。總會找到認同你的人和事。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯︰陳珈希


 

相關文章

聖誕活動2023｜shopDisney推星球大戰Marvel聖誕限定商品　勞蘇三眼仔登陸尖沙咀海港城
今日 13:33
聖誕活動2023｜shopDisney推星球大戰Marvel聖誕限定商品　勞蘇三眼仔登陸尖沙咀海港城
胡說八道丨黃智雯獲好姊妹慶生　齊齊在美國歡聚聖誕
今日 16:59
胡說八道丨黃智雯獲好姊妹慶生　齊齊在美國歡聚聖誕
聖誕禮物2023｜PALLADIUM聯乘Smiley宣揚快樂正能量　聖誕精選貨品4折優惠
今日 16:52
聖誕禮物2023｜PALLADIUM聯乘Smiley宣揚快樂正能量　聖誕精選貨品4折優惠

你可能感興趣

聖誕活動2023｜shopDisney推星球大戰Marvel聖誕限定商品　勞蘇三眼仔登陸尖沙咀海港城
今日 13:33
聖誕活動2023｜shopDisney推星球大戰Marvel聖誕限定商品　勞蘇三眼仔登陸尖沙咀海港城
胡說八道丨黃智雯獲好姊妹慶生　齊齊在美國歡聚聖誕
今日 16:59
胡說八道丨黃智雯獲好姊妹慶生　齊齊在美國歡聚聖誕
聖誕禮物2023｜PALLADIUM聯乘Smiley宣揚快樂正能量　聖誕精選貨品4折優惠
今日 16:52
聖誕禮物2023｜PALLADIUM聯乘Smiley宣揚快樂正能量　聖誕精選貨品4折優惠
商場活動 玩具 LCX 滑雪 文娛藝術 尖沙咀

最高瀏覽

【更新】元朗的士命案｜36歲持雙程證人妻　涉刀殺48歲情夫　3人被捕包括兇婦29歲丈夫｜附ABC創傷判斷準則
【更新】元朗的士命案｜36歲持雙程證人妻　涉刀殺48歲情夫　3人被捕包括兇婦29歲丈夫｜附ABC創傷判斷準則
新機登場｜vivo X100系列香港區正式上市　最新頂級旗艦新機壓軸登場
新機登場｜vivo X100系列香港區正式上市　最新頂級旗艦新機壓軸登場