聖誕2023｜阿童木登陸LCX打造「Ski Station」滑雪場　與小飛俠坐登山纜車觀賞雪景

▲ Keith將LCX變成滑雪場，讓香港人首次看見熟悉的日漫人物，穿上一身滑雪的裝束，打造了阿童木「Ski Station」。

有多少人可以將喜好興趣發展成事業兼達至成功？ToyQube創辦人Keith Poon就獲得了這個幸福，但過程絶非幸運，靠的是關關難過關關過，一步一步打併出自家玩具設計王國。

最新影片推介︰

Keith年幼時已成屋玩具，玩具亦變成學業成績好的獎勵同動力。一開房門眼見滿屋聖鬥士星矢、龍珠、塑膠動物、飛機模型……很多家長都會眼火爆。回憶小時候，Keith都喜歡呆呆的望著那些玩具，間中郁下手換下姿勢，然後再放回原位，但偏偏透過這些細微的觀察，玩具本身的構造、設計、配搭用色，通通都打入了腦海。

「多謝父母從不反對我收藏玩具。就因為我成屋玩具，造就了今天的玩具事業……」Keith除了收藏外，還加入要設計玩具的行列，更創立了美國著名的玩具品牌ToyQube。當小孩專注一樣喜好，只要不做壞事，加以鼓勵下，亦可成大器。

今次獲得LCX邀請，由紐約回歸出生地香港，Keith內心激動，精心將LCX變成滑雪場，讓香港人首次看見熟悉的日漫人物，穿上一身滑雪的裝束，打造了阿童木「Ski Station」，設置多個亮眼打咭位，並讓阿童木從日本空降尖沙咀。香港冇得滑雪，就把阿童木帶來香港過聖誕兼滑雪，還登山纜車觀賞雪景，走訪街頭滑板場與換上滑雪裝，証明沒有什麼夢想是遙不可及。Keith寄語年青人：藝術根本是主觀的，只要堅持。不放棄，不要動搖。總會找到認同你的人和事。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯︰陳珈希



