  • 11°C
香港時間 : 20231221日 (週四) 19:48
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【搶人才】范鴻齡：10名第二批大灣區醫生明年第一季抵港　設招聘中心集中請海外「單頭戶」醫生護士

社會 17:24 2023/12/21

分享：

分享：

熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

(資料圖片)

醫管局主席范鴻齡表示，大灣區醫療人才來港已大半年，過程相當順利。他表示，已與廣東省衛健委商談好第二階段計劃，包括新一批10名醫生，當中包括本港需求殷切的眼科醫生；另外，亦會派出新一批100名護士來港，期望於明年第一季來港。范鴻齡指，明年香港醫護及中醫亦會到內地進行交流，由於本港人手缺乏，醫護北上交流的時間會較內地醫護南下短。

海外醫生方面，現時有97名海外培訓醫生，較早年不超過50個增長率高，認為成績理想。范鴻齡指4月至今發出160份聘書外，當中除了早前率團前往的英國、澳洲外，其餘醫生來自美國、加拿大、荷蘭、馬來西亞、台灣、以及南非等。160人當中，120人已接受聘書，正安排來港，其餘40人正進行程序，期望於明年抵港。

至於專門聘請專科醫生的環球醫療人才交流計劃，則成功聘請25人，當中一名馬來西亞醫生已成功抵港。

醫管局亦宣布，成立環球醫療人才招聘中心，會設立網站。范鴻齡表示，以往招聘需經醫療集團、團體介紹，但人才的最大來源是私人的醫生、護士以及專職醫療，因此成立中心集中招聘私人執業及護士。他表示，非本地培訓護士正於立法會審議，如果通過後，這個中心會為私人執業的護士提供一站式、靈活加入醫管局的安排。

范鴻齡指，招聘中心是一種工具。他指，未來醫生除了可以參與長期、例如環球醫療人才交流計劃以及海外醫生招聘計劃，可以用亦可以參與短期培訓計劃，可以令醫管局廣泛接觸海外優勢醫療人才。

更改流失率計算方法加入延任人手   新計算方法流失率相應下調   

醫管局亦宣布，因應退休延任人手的增加，將更改流失率的計算方法，加入退休延任工作的醫護人手，亦即變相流失率於新計算方法下會相應減少。當局公布，以新方法計算，過去12個月醫生流失率由6%、下降至5.3%。過去12個月醫生流失率由9.5%，下降至9%。局方強調， 無論以新舊方法計算，流失率均有下調，而醫生及護士均呈正增長，流失情況有輕微改善。

記者：陳展棋 

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【更新】元朗的士命案｜36歲持雙程證人妻　涉刀殺48歲情夫　3人被捕包括兇婦29歲丈夫｜附ABC創傷判斷準則
【更新】元朗的士命案｜36歲持雙程證人妻　涉刀殺48歲情夫　3人被捕包括兇婦29歲丈夫｜附ABC創傷判斷準則
新機登場｜vivo X100系列香港區正式上市　最新頂級旗艦新機壓軸登場
新機登場｜vivo X100系列香港區正式上市　最新頂級旗艦新機壓軸登場