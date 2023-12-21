【搶人才】范鴻齡：10名第二批大灣區醫生明年第一季抵港　設招聘中心集中請海外「單頭戶」醫生護士

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醫管局主席范鴻齡表示，大灣區醫療人才來港已大半年，過程相當順利。他表示，已與廣東省衛健委商談好第二階段計劃，包括新一批10名醫生，當中包括本港需求殷切的眼科醫生；另外，亦會派出新一批100名護士來港，期望於明年第一季來港。范鴻齡指，明年香港醫護及中醫亦會到內地進行交流，由於本港人手缺乏，醫護北上交流的時間會較內地醫護南下短。

海外醫生方面，現時有97名海外培訓醫生，較早年不超過50個增長率高，認為成績理想。范鴻齡指4月至今發出160份聘書外，當中除了早前率團前往的英國、澳洲外，其餘醫生來自美國、加拿大、荷蘭、馬來西亞、台灣、以及南非等。160人當中，120人已接受聘書，正安排來港，其餘40人正進行程序，期望於明年抵港。

至於專門聘請專科醫生的環球醫療人才交流計劃，則成功聘請25人，當中一名馬來西亞醫生已成功抵港。

醫管局亦宣布，成立環球醫療人才招聘中心，會設立網站。范鴻齡表示，以往招聘需經醫療集團、團體介紹，但人才的最大來源是私人的醫生、護士以及專職醫療，因此成立中心集中招聘私人執業及護士。他表示，非本地培訓護士正於立法會審議，如果通過後，這個中心會為私人執業的護士提供一站式、靈活加入醫管局的安排。

范鴻齡指，招聘中心是一種工具。他指，未來醫生除了可以參與長期、例如環球醫療人才交流計劃以及海外醫生招聘計劃，可以用亦可以參與短期培訓計劃，可以令醫管局廣泛接觸海外優勢醫療人才。

更改流失率計算方法加入延任人手 新計算方法流失率相應下調

醫管局亦宣布，因應退休延任人手的增加，將更改流失率的計算方法，加入退休延任工作的醫護人手，亦即變相流失率於新計算方法下會相應減少。當局公布，以新方法計算，過去12個月醫生流失率由6%、下降至5.3%。過去12個月醫生流失率由9.5%，下降至9%。局方強調， 無論以新舊方法計算，流失率均有下調，而醫生及護士均呈正增長，流失情況有輕微改善。

記者：陳展棋