飲食攻略｜除夕元旦自製低脂六道菜大餐 營養師精選頭盤主菜甜品飽肚有營【內附食譜】
聖誕過後，除夕元旦又到，要食餐好，外出上館子餐廳用膳固然好氣氛，在家自煮也是好「煮」意，而且食材鹽份糖份調味可自行調節，食得更「有營」，健康又低脂。以下由英國註冊營養學家蕭婉芹（Kennie Siu） 推介的由頭盤至甜品都有，美味營養兼備。
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頭盤——檸橘汁海鮮配玉米片
|製法
|營養價值
1.將少許辣椒、碎洋葱、柑橘汁、青檸汁和芫荽，與少許鹽放入大碗中混合，試味。混入80克三文魚魚生和80克熟蝦，倒上碟的一邊。
2.一個大牛油果壓成泥狀，加入1/4個洋葱切粒、2-3粒車厘茄切小粒、芫荽、碎蒜頭，再灑上小量青檸汁和鹽，試味後倒上碟的另一邊。
3.兩者一起配上原味玉米片享用。
這個清爽的頭盆，用上簡單的自製低卡醬料，配合香港人最愛吃的魚生海鮮，開胃之餘又不乏蛋白質。
再配上墨西哥式的牛油果醬和玉米片，是派對小吃的健康之選！
Kennie建議大家選原味低鈉玉米片作配搭就最理想。
主菜 1——香煎燕麥雞肉球
|製法
|營養價值
1.用少許油煎香蒜頭，順次序加入半個洋葱、一條甘筍切粒、一條西芹切粒，小量水攪勻並蓋上鍋蓋，以中火煮5分鐘。開蓋後加入開邊小番茄、茄膏和少許黑胡椒，再煮大概15分鐘。
2. 200克免治雞肉，加入兩湯匙燕麥，一瓣蒜頭碎粒，適量黑胡椒和少許鹽。用手攪拌，輕輕搓成10個丸子球。
3. 少許油煎香雞肉球直至金黃色，混入預先準備的醬料，上碟前加入少許碎芫荽。
大家平時吃某傢俬店的肉丸，趁着假期，可自製這個健康版雞肉球。
雞肉一般比豬肉和牛肉低脂，Kennie建議大家雞肉要去皮，更理想的可用雞胸肉。
於雞肉球加入燕麥，除了增加了食物中的水溶性纖維，亦令雞肉球更容易吸收醬汁，會更易入味。
主菜2——除夕繽紛炒甜菜
|製法
|營養價值
半個紫椰菜和200克羽衣甘藍切絲，以少許油和鹽炒熟。
加入一湯匙低糖洛神花果醬和1.5安士紅酒，再煮大概5分鐘，上碟灑上小量檸檬汁即成。
營養師推介的派對美食，蔬菜當然不能缺。
紫椰菜和羽衣甘藍都屬於十字花科蔬菜，富含多種有益人體的微量營養素，有助於減低炎症和癌症風險。
紫椰菜的顏色正正是抗氧化物花青素的來源，羽衣甘藍的纖維量更是生菜的3倍。
主菜3——南瓜帶子紅藜麥飯
|製法
|營養價值
1.180克帶子切粒，以白胡椒粉和少許鹽醃，備用。
2.飯煲煮飯，紅米白米和藜麥比例1:1:1，總分量大概3/4米杯。
3.蒸熟一掌心大小南瓜、3粒鮮冬菇洗淨，全部切粒。
4.少許油下鑊，煎香蒜頭，加入切粒洋葱和帶子，炒至半熟。加入煮熟米飯、鮮冬菇和南瓜粒少許鹽和糖，兜勻再炒3分鐘。
對於要有飯落肚先滿足的年長一輩，這個高纖維高蛋白主食就最合適。
Kennie建議將白米的分量大幅減低，加入高纖紅米和富含植物蛋白質的藜麥，食得更健康之餘，也可增添節日餐桌上的色彩。
甜品——聖誕雜莓乳酪杯
|製法
|營養價值
1.80克急凍雜莓（士多啤梨、藍莓/黑莓、紅莓） 放入食物攪拌機或用棒式攪拌器攪拌成泥狀，放入大碗內並加入250克零脂肪無糖希臘乳酪，將兩者輕輕混在一起，以獲得色彩繽紛的波紋效果。
2.分別盛入兩隻雞尾酒玻璃杯，上面鋪放滿滿的新鮮紅莓。最後，每杯淋上半茶匙蜂蜜和放1-2片薄荷葉。
甜品不一定高糖高脂肪，Kennie設計的這款雜莓乳酪杯，糖尿和三高人士都可以享用。
果莓類有瘦身抗氧化之美喻，不同的果莓低卡低糖之餘，分別含有豐富的纖維、維他命C、K、鉀質、鎂質、益生元等，還有多種不同的抗氧化物。
配合希臘乳酪，當中富含的益生菌，也協助大餐後腸道的微生物消化的工作。
飲品——新鮮菠蘿酵素
|製法
|營養價值
1.50克冰糖煲水，冷卻備用。
2.100克新鮮菠蘿去皮，加入25克新鮮蘋果肉和小量檸檬，將所有材料放入玻璃瓶，並倒入冷卻了的冰糖水。蓋上瓶蓋，室溫發酵14天。
如果嫌發酵工序和時間麻煩的，Kennie說也可選購巿面純天然，低糖無添加的酵素飲品。
酵素飲品主要是發酵新鮮水果和蔬菜，當中含有益生菌、抗氧化物和植物酵素。
進食大餐前後，飲一杯低糖菠蘿酵素飲品，可以促進腸胃消化功能，解決食多食滯和肚脹等的腸胃問題。
記者：周美好