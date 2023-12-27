飲食攻略｜除夕元旦自製低脂六道菜大餐　營養師精選頭盤主菜甜品飽肚有營【內附食譜】

1.將少許辣椒、碎洋葱、柑橘汁、青檸汁和芫荽，與少許鹽放入大碗中混合，試味。混入80克三文魚魚生和80克熟蝦，倒上碟的一邊。 2.一個大牛油果壓成泥狀，加入1/4個洋葱切粒、2-3粒車厘茄切小粒、芫荽、碎蒜頭，再灑上小量青檸汁和鹽，試味後倒上碟的另一邊。 3.兩者一起配上原味玉米片享用。

這個清爽的頭盆，用上簡單的自製低卡醬料，配合香港人最愛吃的魚生海鮮，開胃之餘又不乏蛋白質。 再配上墨西哥式的牛油果醬和玉米片，是派對小吃的健康之選！ Kennie建議大家選原味低鈉玉米片作配搭就最理想。