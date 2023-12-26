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飲食攻略｜食太飽恐「火燒心」！聖誕多聚餐易食滯腹脹　5大穴位+8種食材助消滯

健康資訊 12:00 2023/12/26

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適逢聖誕佳節，不少人都會與親朋戚友聚餐，但注意大吃大喝容易食滯肚脹。有註冊中醫師推介2款茶飲，能夠幫助消滯清熱；另外可以嘗試按壓5個穴位，有助幫助消滯和促進消化。

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飲食攻略·聖誕節丨聖誕歎自助餐　頭3碟揀咩食好？　營養師分享7招健康「回本」

聚餐期間放肆大吃，可能會出現面色青黃、泛酸及口臭、舌苔較厚膩等情況。註冊中醫師鍾啟福曾接受訪問指出，健脾、和胃、消滯是重要原則。而消滯、健脾行氣的食材，通常會用上麥芽、穀芽、陳皮、雞內金、萊菔子，性質平和，而對腸胃很好；至於健脾補脾，就可選用鮮淮山、白术、茯苓、蓮子、扁豆、生薑等強化脾胃。

鍾醫師提醒，盡量注意飲食清淡，少食進食油膩難消化的食物，三餐亦要定時均衡，同時注意飲食衛生和腹部保暖，以免增加傷風感冒的機會。醫師以下2款茶飲，適合食滯腹脹的人士飲用︰

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5大穴位助消化

至於聚餐期間可能會大量進食或會增加腸胃負擔，註冊中醫師朱遠婷曾分享5個穴位按壓，每個穴位只需要按大約2至3分鐘，就能幫助消滯和促進消化：

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8種天然食材助腸道吸收

英國營養師Rob Hobson亦曾建議，波菜、羽衣甘藍、脫脂奶、薑茶、洋甘菊茶、麥皮、豆類、熱帶水果等8種天然食材有助於腸道吸收，因吃盆菜、火鍋、自助餐等高脂食物後，胃部需要時間消化，太飽時或會出現「火燒心」（胃酸倒流）等情況，「若能夠喝杯脫脂奶，可減輕有關症狀」。他說，對奶敏感的人士，可選擇吃水果，如菠蘿、木瓜等熱帶水果均含消化酶、纖維及營養價值較高，有助加速消化。

不吃水果還可以飲薑茶，薑的主要成分有助減輕身體的重量及含有提高瘦素的激素，令人容易產生飽腹感，以防止不必要的高熱量食物走進腸道，同時能促進消化及新陳代謝。製作薑茶步驟十分簡單，先將鮮薑切成小片加熱水，浸泡10分鐘，可按個人需要，加入檸檬汁或蜜糖。

Rob補充，洋甘菊茶亦是天然食材之一。洋甘菊茶被指具有清除體內毒素、廢物和多餘水分的功效，能刺激胃分泌，促進脂肪和膽固醇分解。如果餐前喝1杯洋甘菊茶，甚至有助抑制食慾。泡茶程序亦不繁複，1茶匙乾洋甘菊花加入熱水後，浸泡5分鐘，隔走洋甘菊花後加一點蜜糖即成。

晚吃大餐 早午宜食「清一點」

米施洛營養中心營養師麥美芝認為8種天然食材大致可助消滯，但有胃脹問題人應避免食豆類及麥皮，因豆的外皮較硬，麥皮則會難消化，「若晚上要進食自助餐、盆菜、春茗等，早、午餐就應相應地調節，改吃水果、麵類或蔬菜，盡量吃清一點。」

健營物理治療及營養中心註冊營養師劉惠汶亦曾提醒，不少人偏愛吃「肥肉」，五花腩、雞皮等，但當中含有飽和脂肪，會令膽固醇上升，增加患上心臟病的風險之餘，腸胃亦難以消化。

 

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