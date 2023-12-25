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健康診症室｜本港擁70萬糖尿腳患者　拆解3階段預防貼士　一手術避截肢留活動能力

醫生診症室 09:00 2023/12/25

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本港估計約10%人口患有糖尿病，患者若長期控制血糖不理想，有機會出現各種併發症，包括常見的足部細菌感染及壞疽，俗稱「糖尿腳」，部分病人更因此須截肢保命。血管外科專科醫生顏令朱接受訪問指，糖尿病人應積極預防糖尿腳，萬一出現糖尿腳，近年「通波仔」技術進步，及早治療有較大機會可避免截肢。

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血管外科專科醫生顏令朱表示，糖尿病會影響足部的神經系統，也可令足部的微細血管容易阻塞引致缺血，「神經系統病變可令足部失去正常感覺，也可令足部皮膚較乾燥，容易受傷。但因為缺血，一旦有傷口便較難復原。而病人本身血糖高，即使細小的傷口也容易引起細菌聚集，導致潰爛和壞疽。」

本港約70萬糖尿病患者應對糖尿腳問題，顏醫生表示可分3級處理：

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第1級：控制血糖

顏醫生表示，糖尿病患者最重要是控制好血糖，預防糖尿腳出現。現時有很多新式藥物，口服或注射都有，配合生活和飲食習慣可令血糖水平穩定，減少糖尿腳。同時要注意運動，一般來說最適合糖尿病人的運動是步行，例如每天行7,000-8,000步就很不錯。

另外也要注意多飲水。每天穿鞋前檢查鞋裡有沒有沙石之類的異物，因為這些異物有機會對足部造成傷口，而患者並沒有感覺。

第2級：早察覺

他又建議糖尿病人每天檢查足部有沒有傷口，腳掌尤其須檢查清楚，可以用鏡子或請家人幫忙檢查。發現傷口的話應盡快諮詢適合的醫生。

第3級：血運重建手術

顏醫生指，曾見過一些糖尿病人，出現爛腳卻不知道是糖尿腳，只簡單地清潔傷口，延誤了治療，最終導致足部壞疽要截肢，非常可惜。「其實現在有很多方法可避免截肢。假設有一個病人糖尿病併發糖尿腳，首先要做的是看看他的血糖控制情況，選擇適當藥物把血糖控制穩定後，便要進行『血運重建』（Revascularization）手術。

糖尿腳可「通波仔」或「搭橋」

「血運重建」即幫助受糖尿病影響致缺血的足部恢復血液供應，就如心臟血管阻塞一樣，可以「通波仔」或「搭橋」。「通常首先會嘗試通波仔，因為入侵性比搭橋手術低。現時用於足部通波仔的氣囊，直徑可小至1毫米左右，但長度就可達10多厘米，它本身帶有藥性，無論大腿、小腿甚至腳掌、足弓位的細小血管都可通波仔，對恢復足部血液流通幫助很大。需要時也可在通波仔的同時放置支架，減少復發。」

糖尿腳傷口若已出現了一段時間，往往已有細菌感染，需要抗生素治療，但若未做好「血運重建」，傷口「冇血到」，抗生素的藥力也無法到達傷口。顏醫生表示：「所以常見的康復過程，是進行『血運重建』後傷口仍會有一段時間發炎，只要按醫生指示服食抗生素，注意傷口的清理，定時清除膿液及死皮等，過一段時間後便有機會看見新的肌肉長出，傷口慢慢愈合。當然之後仍要注意血糖的控制，避免再出現糖尿腳。」

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