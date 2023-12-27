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正能量｜丈夫腦炎昏厥醒後失憶　妻貼身照顧克服認知困難助夫重返職場

醫健人物 10:12 2023/12/27

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熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

腦炎病人照顧者靜嫺與丈夫在ACT課程中確立了人生重視的價值，並一步步實踐。（被訪者提供）

因丈夫腦炎發作，文職靜嫺由全職轉半職，成為長期病人照顧者，她的大部分時間是照料失去記憶力的丈夫。由憂慮滿腔，看不清前路，至學懂接納患病的事實、克服無記性的障礙，其夫甚至可重返職場，陰霾散去，靜嫺說有珍惜當下的心態十分重要。

大約在兩年半前，靜嫺丈夫在家暈倒。「我當時都未回到家，相信他已暈了一段時間，估計大概有兩、三小時。待我發現時，他已倒地沒知覺。」送院診治後，醫生指是腦炎引致暈厥，丈夫本身有長期病。

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入院後丈夫一直昏迷，他甦醒後記性是零！連太太也認不到。「起初我不知道他認不到我，因跟我說話是十分客氣。當時正值新冠疫情，我們不能入病房探望，醫護人員很好，幫我們用Zoom視像對話，才知道丈夫根本認不到我。他知道身在醫院，但不能以言語表達。他只希望我帶他離開醫院，情緒起伏不定。」

回家憂愁未止

靜嫺為安撫丈夫情緒，托醫護人員把一部新手提電話給他，這個電話只有靜嫺與他通話，病情也漸有好轉，丈夫由初時連電話也不懂用，至懂得問為何要留院。聽到他這樣說，她一行熱淚在臉龐滑下來。

因自知失去記憶，丈夫心情既失落又惶恐。「他慢慢記得起我，少部分親友。」

丈夫患病後失去記憶力，常常在家半夜哭泣，令太太十分擔心。（資料圖片）

留醫一個月出院，起居生活面對更大困難。他早上起來，恐懼油然而生，只有無助地哭泣。「他不斷問：為何我現在整天留在家，究竟發生了甚麼事？是否患了絕症？」任職人事部文職的靜嫺，此時發揮極大作用，把丈夫的出院紀錄早已全部影下留底，然後逐一繙譯給他看，告訴他只是因腦炎入院，影響了記憶力，並無其他症狀。

因為丈夫每過一天都是「新的一天」，翌日已忘掉昨天的事，這番說話，靜嫺要每一日都要對他說一次。醫生說，這稱為認知障礙困難，情況會逐步好轉，但丈夫腦損程度高，需假以時日復元。

病前病後對比大

他丈夫發生腦炎時是57歲，任職政府部門，工作出色勤奮，太太工作忙碌，家中事無大小由他負責，放工後買菜煮飯，等待靜嫺回家吃飯。連水電煤等帳單，也統統代勞，不用太太費心，她自言是一個幸福老婆。

事事能幹，也突顯丈夫病前病後對比之大。「出院之初，他連煮東西也應付不到，我特意讓他試做過往的拿手菜，但排骨蒸了45分鐘，因無信心是否蒸得夠熟，拿刀也手震。不敢落街，需要我拖着他的手才落街。他的身體也十分羸弱，每天要睡上10個鐘頭，每次吃完飯就哭泣，感喟目前景況，此情況足足維持了一個月。

靜嫺感恩的是丈夫活動能力無大問題，只是手執筷子時稍為顫抖。

靜嫺指網上健康資訊孰真孰假難分，他和丈夫有疑問就覆診時直接諮詢醫生為，免得自己嚇自己。（資料圖片）

上網查病更擔心

到他漸恢復記憶，又嘗試使用電腦，在網上搜尋器上鍵入所患的疾病，提到最嚴重情況可致命，丈夫惶恐不已，有時夜闌人靜之時，獨個月在客廳潸然淚下。「見這狀況，我不會去打擾他，由得他釋放情緒，冷靜一下。」

由於丈夫想法較負面，靜嫺聽從醫生建議，讓丈夫看舊相片緬懷往事，也盼望有助記憶。「可是丈夫看後更不開心，說『睇完我都記唔到，俾我睇做乜呢！』我都不敢再這樣做。」

後來疫情稍緩，社區活動復辦，靜嫺與丈夫參加了香港復康會的心理治療課程「接納與承諾治療」（Acceptance and Commitment Therapy，簡稱ACT），旨在讓丈夫出外走走，不要一人困在家。

休養7個月復工

整整7個月的休養，覆診時醫生指可讓丈夫嘗試重投工作。「重返崗位前夕，他的擔心又重現，害怕不能應付工作，與人相處有無問題……我與他逐一解釋，但有時都會講到好忟，為何他總是不理解。」靜嫺始終覺得丈夫復工有裨益，有工作作息定時，減少半夜起來胡思亂想。

大病一場復工初期，丈夫遇到重重困難，過往日常工作變得束手無策，人家說過後，他很快就忘記了；挫敗感令他放工回家後，就坐在一隅流淚。「其實丈夫情況愈見有進步，記憶力有改善，應付到工作，也能在家烹調餐膳，可惜他仍感自己無用，大不如前。」

她記得復康會ACT課程內有一內容：不要與負面思想角力，於是想辦法加強記憶，盡量用文字記下要處理的事項和日程；不再上網瀏覽疾病資訊，自己嚇自己，有疑問就覆診時諮詢醫生。

「課程教我們過有意義的生活，這句話讓我腦袋叮了一叮，不應因患病而影響過有價值的日子。」如何令大家活得開心愜意，是靜嫺常思考的事，慶幸丈夫活動自如，他倆會乘交通工具四處去，逐步打開心窗。

有負面情緒屬正常

ACT課程也教曉靜嫺和丈夫思想勿鑽死胡同。如失意時，不斷與負面心態糾纏，或將之擴大，比較過去做得到與現在的做不到，憂心忡忡無時或已。「導師反而跟長期病患者與照顧者分析，有這些負面感覺勿覺得是異類，是正常的，先接納自己有這些情緒，聽後個心安好多。」加上跟隨做靜觀，內心平靜不少。

她說最深刻是導師叫他們在手上寫上疾病名稱，把手放眼前，眼中只有個病；但當手放遠，除病名外也有其他東西可看到，敎他們不要聚焦疾病上，忽略周遭美好的事物。靜嫺笑說：「我現在都有和丈夫玩這個遊戲，他會放鬆得多。」

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照顧者的心聲

家人患病，作為照顧者的壓力也不能忽視。靜嫺指，丈夫患病初時，也很難調解他的情緒低落，常感不開心，不明白如何勸說及提醒，對方想法依舊，也會感氣憤，說出「分開住」的晦氣說話，甚至跑上天台大叫發洩。

上了ACT課程逾月，學懂接納雙方的情緒。「我是從課程中的靜觀裏學識的，只想此時此刻，不想過去與將來，現在開開心心已足夠，當每一日都是最後一天，珍惜當下，丈夫也明白了，情緒也大為改善。」

ACT課程

香港復康會「接納與承諾治療」（Acceptance and Commitment Therapy，簡稱ACT），幫助參加者關注心靈健康，學會一個嶄新的手法助人自助，從中學習接納不能改變的事情，坦然面對人生當中的負面想法和情緒，並能選擇如何過有意義的生活，找到真快樂。

記者：周美好

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