慈善活動 | 寒衣閑置電器不要送去堆填區 慈善機構回收轉贈長者送暖【附回收地點】

香港人物質太豐富，每年都會丟棄很多舊衣物及電器，與其浪費，不如將舊物送給有需要的人，既環保又可以做善事。

《銀杏館》已是第四年舉辦「送暖行動」，大家可以將把衣物和電器交到尖沙咀彌敦道慶方商場地庫 S06 號舖收集。機構回收衣物的範圍，包括輕盈卻保暖度高的T恤、保溫內衣（只收全新）、羽絨、風褸、大褸、抓毛外套、褲 (只限橡筋褲頭保暖褲) 、睡袋、頸巾、冷帽、襪(只收全新) 、枕頭及被 (只收9成新及沒有污漬的)等冬天衣物。

銀杏館表示，因受惠人士多是長者，故不回收衣物如夏天衣物、未清洗衣物、西裝、西褲、牛仔褲、鞋、皮草、床單、小童衣物及年輕潮流服飾。

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只收小型電器

至於回收電器主要以小型電器為主，包括智能手機、手機充電線及插頭、平板電腦、耳機及小型家居電器（例如電飯煲、電磁爐、電熱水煲、風筒、血壓計、多士爐、攪拌機)等，不回大型電器，如微波爐、電視機及雪櫃等。

▲ 將舊衣物捐給有需要的人，環保又不浪費。

▲ 機構只回收小型家電。

收集地點：尖沙咀彌敦道 36-44 號 慶方商場地庫 S06 號舖

(港鐵尖沙咀站 E出口步行1分鐘，重慶大廈正門側，從扶手電梯進入「慶方商場」地庫，然後直行到尾)

收集時間：中午十二時至下午六時，不設午膳休息

收集日期：12 月 17 日（本星期日起）至 12月 30 日（星期六），假期照開

提示：

1. 送出的衣物必需無明顯污漬、無破爛、拉鍊完好。送出的電器必需運作良好，手機電腦已解密碼

2. 交來前敬請先把衣物入袋，把男女、不同的種類衣物分類（並在袋面註明衣物的類別）。

3. 因空間有限，前來捐贈時，請先按入https://docs.google.com/.../18w_LEhzGzcG6DxvwXsTm.../edit...

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