  • 10°C
香港時間 : 20231222日 (週五) 02:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

黃心穎剖白丨自認當年任性傷害身邊人　心穎已跟鄭秀文道歉：人家不原諒是很合理

娛樂 00:01 2023/12/22

分享：

分享：

熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

黃心穎早已跟鄭秀文道歉！

「好似有個黑洞吸著你，上來抖一啖氣，很快又將你拉回去。」

2019年，黃心穎與人夫許志安爆出偷食事件，事業一鋪清袋受盡千夫所指，心穎這樣形容當刻身陷低谷的心情。

事過境遷，開展新生活的黃心穎接受TOPick專訪，對於外界覺得她欠鄭秀文一個道歉，原來事件曝光後她隨即向Sammi致歎，反思因任性而傷害到身邊人，她說：「自己想做就做，沒有顧及他人感受。」

泥鯭太太丨黃心穎晒「老公視角」高調放閃　泥鯭任監製爆歌曲兩年前錄製

（陳慧安攝）

黃心穎：用另一角度看人生

回帶4年半前，「安心事件」爆出轟動演藝圈，人生直插谷底的黃心穎避走美國，為見證姨姪女出世，她唯有迫自己回港，終於2019年12月14日，黃心穎回來了。

她說：「那時候的我其實未ready，但是沒有事情一定ready，回來後只好繼續面對。起初以後自己情緒好了一點，原來又不是吧，幸好重返這熟悉的環境時，大眾沒有我想像中恐佈，不會有人在街上責駡你，大部份人會為我加油，我才可以慢慢調節過來。」

重返娛樂圈這是非之地，難免被抨擊或重提「安心事件」，幸而2021年開始接觸佛學，有助黃心穎調整心態面對，她說：「慢慢參與共修和鑽研佛學，令我心境變回平靜，少了恐懼，學懂用另一角度看人生，很多事情發生是有其因果，這樣我才慢慢儲回勇氣面對。」

心穎續說：「雖然知道自己好驚，但我要衢過去，儘管將來是否重回這行，我都要向前走以及面對。」

點擊圖片放大
+5
+4

泥鯭太太丨黃心穎晒「老公視角」高調放閃　泥鯭任監製爆歌曲兩年前錄製

不寄望鄭秀文原諒

4年前，背上「小三」之罪名，黃心穎自認任性所為，說：「那種自私和任性是不理後果，我想做就做，從來覺得沒需要顧及其他人，不理人家感受和後果。」

對於傷害到身邊人，包括曾是友好的鄭秀文，黃心穎終承認已跟Sammi道歉，說：「其實做咗嘅嘢，我係唔需要post出來，並非一件要跟大家交代嘅事情，所以係已經做咗。」

至於是否已獲得Sammi原諒，心穎認為這一點並不重要，說：「當下我只是道歉，沒有問她是否接受，覺得對方沒可能立即接受，那段時候新聞才剛爆出來，深信大家都需要時間去消化。沒可能問人家原不原諒，人家不原諒你是很合理，時至今日，我並非為求人們原諒而作出改變，都要給予對方時間。」

黃心穎跟愛犬。（取自instagram）

靠愛犬走出低谷

現已「升呢」為人妻的黃心穎事業上也重新出發，自資做歌手的她剛推出第3首新歌《I Sleep》，歌詞講述她如何面對得失，可說是其寫照。

當年面對人生劇變，心穎選擇以睡覺來逃避，歌曲亦因而命名，說：「我想逃避現實世界，至少不用面對太多事情，加上那時候提不起精神，所以經常躲於被窩內。」

沉澱過後，黃心穎以音樂為情緒找出口，說：「年幼時我很怕寫作，但長大後變得很喜歡，亦發覺對自己有幫助，所以歌詞中段變了I Write，到最後變成I Wake，經歷過後都要返回現實世界，其實在失去的同時亦有所得著。」

MV以愛犬作為主角，只因這寶貝陪伴她走出陰霾，黃心穎說：「當回想這幾年的得著，狗狗對我來說是很寶貴，我不時跟牠說『你都唔知道，其實係你救番我』，雖然牠聽不懂，但我好多謝牠。」

因著出外遛狗的關係，黃心穎自然要跟外界接觸，說：「多了出街，多了曬太陽也是因為牠。」

點擊圖片放大
+7
+6

安心事件後想轉行

某段日子黃心穎自我封閉，害怕跟外界接觸，說：「某次駕車去參加領養日，抵達時我見到很多人，我只好隔著玻璃在外面觀看，沒勇氣踏出一步參與活動，最後更離開了。」

重踏演藝圈卻選擇走歌手路，黃心穎說是音樂挑選她，說：「某日突然間仿如收到靈感，我在哼一下歌，哼出一些沒聽過的旋律，之後嘗試加入字句，就這樣開始了。」

疫情下她報讀遙距音樂課程，說：「感覺吃力又辛苦但是很充實，那時候不用工作，無所事事太耐啦。」

經歷「安心事件」後黃心穎直言想過轉行，說：「若非碰上音樂，我不想重返這行或者舊公司，覺得很困難吧，看不到有誰想找心穎工作。」

泥鯭太太丨黃心穎升呢人妻後首出歌　藉MV向老公示愛放閃？

最新影片推介：李施嬅專訪

TOPick柴犬追星
新聞女王丨李施嬅認個性被動從不喜歡爭　失落視后冇遺憾應放眼世界

腦海永遠沒有晴天

回想那段暗黑日子，情緒陷入谷底，黃心穎說：「開不開心，不能由自己去控制，好似有個黑洞吸著你，上來抖一啖氣，很快又將你拉回去，腦海好像永遠沒有晴天，經常也是陰陰沉沉。」

負面情緒充斥腦內，心穎曾泛起自殺念頭，說：「沒想過情緒去到這個位，但我從沒有看醫生，因為覺得沒有人會明白，如何告訴人發生過的事？叫人去打救我呢？」

（陳慧安攝）

心穎續說：「我經常反問：『人生係為咩？我響度做咩呢？』，what is the point？這疑問經常出現。」

幸而兩年間遇上不同的人和事，療癒了其心靈：「在美國進修演戲期間我經常都哭泣，將情緒發洩出來，回港後透過寫歌表達感受，現在回想起來，這些就是我的『良藥』。」

沒有人可以叫醒裝睡的人，就如無法感動不愛你的人，所以唯一可以做，就是自己醒悟、珍惜真正愛自己的人。

化妝：Herman Ng

髮型：Steve Shek

記者：游艾維

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

相關文章

黃心穎結婚丨黎太親揭出嫁未有穿裙褂原因　新手人妻心穎透露受媽媽一番話感動
12:51 2023/10/30
黃心穎結婚丨黎太親揭出嫁未有穿裙褂原因　新手人妻心穎透露受媽媽一番話感動
泥鯭太太丨黃心穎升呢人妻後首出歌　藉MV向老公示愛放閃？
17:16 2023/12/06
泥鯭太太丨黃心穎升呢人妻後首出歌　藉MV向老公示愛放閃？
泥鯭太太丨黃心穎晒「老公視角」高調放閃　泥鯭任監製爆歌曲兩年前錄製
10:11 2023/12/11
泥鯭太太丨黃心穎晒「老公視角」高調放閃　泥鯭任監製爆歌曲兩年前錄製
新婚生活丨黃心穎成就解鎖　考獲證書化身潛水大師
09:56 2023/11/27
新婚生活丨黃心穎成就解鎖　考獲證書化身潛水大師

你可能感興趣

黃心穎結婚丨黎太親揭出嫁未有穿裙褂原因　新手人妻心穎透露受媽媽一番話感動
12:51 2023/10/30
黃心穎結婚丨黎太親揭出嫁未有穿裙褂原因　新手人妻心穎透露受媽媽一番話感動
泥鯭太太丨黃心穎升呢人妻後首出歌　藉MV向老公示愛放閃？
17:16 2023/12/06
泥鯭太太丨黃心穎升呢人妻後首出歌　藉MV向老公示愛放閃？
泥鯭太太丨黃心穎晒「老公視角」高調放閃　泥鯭任監製爆歌曲兩年前錄製
10:11 2023/12/11
泥鯭太太丨黃心穎晒「老公視角」高調放閃　泥鯭任監製爆歌曲兩年前錄製
黃心穎 娛樂人物職業 歌手 演員 香港小姐 網絡熱話 許志安 鄭秀文

最高瀏覽

【更新】元朗的士命案｜36歲持雙程證人妻　涉刀殺48歲情夫　3人被捕包括兇婦29歲丈夫｜附ABC創傷判斷準則
【更新】元朗的士命案｜36歲持雙程證人妻　涉刀殺48歲情夫　3人被捕包括兇婦29歲丈夫｜附ABC創傷判斷準則