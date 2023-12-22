黃心穎剖白丨自認當年任性傷害身邊人　心穎已跟鄭秀文道歉：人家不原諒是很合理

▲ 黃心穎早已跟鄭秀文道歉！

「好似有個黑洞吸著你，上來抖一啖氣，很快又將你拉回去。」

2019年，黃心穎與人夫許志安爆出偷食事件，事業一鋪清袋受盡千夫所指，心穎這樣形容當刻身陷低谷的心情。

事過境遷，開展新生活的黃心穎接受TOPick專訪，對於外界覺得她欠鄭秀文一個道歉，原來事件曝光後她隨即向Sammi致歎，反思因任性而傷害到身邊人，她說：「自己想做就做，沒有顧及他人感受。」

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▲ （陳慧安攝）

黃心穎：用另一角度看人生

回帶4年半前，「安心事件」爆出轟動演藝圈，人生直插谷底的黃心穎避走美國，為見證姨姪女出世，她唯有迫自己回港，終於2019年12月14日，黃心穎回來了。

她說：「那時候的我其實未ready，但是沒有事情一定ready，回來後只好繼續面對。起初以後自己情緒好了一點，原來又不是吧，幸好重返這熟悉的環境時，大眾沒有我想像中恐佈，不會有人在街上責駡你，大部份人會為我加油，我才可以慢慢調節過來。」

重返娛樂圈這是非之地，難免被抨擊或重提「安心事件」，幸而2021年開始接觸佛學，有助黃心穎調整心態面對，她說：「慢慢參與共修和鑽研佛學，令我心境變回平靜，少了恐懼，學懂用另一角度看人生，很多事情發生是有其因果，這樣我才慢慢儲回勇氣面對。」

心穎續說：「雖然知道自己好驚，但我要衢過去，儘管將來是否重回這行，我都要向前走以及面對。」

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不寄望鄭秀文原諒

4年前，背上「小三」之罪名，黃心穎自認任性所為，說：「那種自私和任性是不理後果，我想做就做，從來覺得沒需要顧及其他人，不理人家感受和後果。」

對於傷害到身邊人，包括曾是友好的鄭秀文，黃心穎終承認已跟Sammi道歉，說：「其實做咗嘅嘢，我係唔需要post出來，並非一件要跟大家交代嘅事情，所以係已經做咗。」

至於是否已獲得Sammi原諒，心穎認為這一點並不重要，說：「當下我只是道歉，沒有問她是否接受，覺得對方沒可能立即接受，那段時候新聞才剛爆出來，深信大家都需要時間去消化。沒可能問人家原不原諒，人家不原諒你是很合理，時至今日，我並非為求人們原諒而作出改變，都要給予對方時間。」

▲ 黃心穎跟愛犬。（取自instagram）

靠愛犬走出低谷

現已「升呢」為人妻的黃心穎事業上也重新出發，自資做歌手的她剛推出第3首新歌《I Sleep》，歌詞講述她如何面對得失，可說是其寫照。

當年面對人生劇變，心穎選擇以睡覺來逃避，歌曲亦因而命名，說：「我想逃避現實世界，至少不用面對太多事情，加上那時候提不起精神，所以經常躲於被窩內。」

沉澱過後，黃心穎以音樂為情緒找出口，說：「年幼時我很怕寫作，但長大後變得很喜歡，亦發覺對自己有幫助，所以歌詞中段變了I Write，到最後變成I Wake，經歷過後都要返回現實世界，其實在失去的同時亦有所得著。」

MV以愛犬作為主角，只因這寶貝陪伴她走出陰霾，黃心穎說：「當回想這幾年的得著，狗狗對我來說是很寶貴，我不時跟牠說『你都唔知道，其實係你救番我』，雖然牠聽不懂，但我好多謝牠。」

因著出外遛狗的關係，黃心穎自然要跟外界接觸，說：「多了出街，多了曬太陽也是因為牠。」

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安心事件後想轉行

某段日子黃心穎自我封閉，害怕跟外界接觸，說：「某次駕車去參加領養日，抵達時我見到很多人，我只好隔著玻璃在外面觀看，沒勇氣踏出一步參與活動，最後更離開了。」

重踏演藝圈卻選擇走歌手路，黃心穎說是音樂挑選她，說：「某日突然間仿如收到靈感，我在哼一下歌，哼出一些沒聽過的旋律，之後嘗試加入字句，就這樣開始了。」

疫情下她報讀遙距音樂課程，說：「感覺吃力又辛苦但是很充實，那時候不用工作，無所事事太耐啦。」

經歷「安心事件」後黃心穎直言想過轉行，說：「若非碰上音樂，我不想重返這行或者舊公司，覺得很困難吧，看不到有誰想找心穎工作。」

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腦海永遠沒有晴天

回想那段暗黑日子，情緒陷入谷底，黃心穎說：「開不開心，不能由自己去控制，好似有個黑洞吸著你，上來抖一啖氣，很快又將你拉回去，腦海好像永遠沒有晴天，經常也是陰陰沉沉。」

負面情緒充斥腦內，心穎曾泛起自殺念頭，說：「沒想過情緒去到這個位，但我從沒有看醫生，因為覺得沒有人會明白，如何告訴人發生過的事？叫人去打救我呢？」

▲ （陳慧安攝）

心穎續說：「我經常反問：『人生係為咩？我響度做咩呢？』，what is the point？這疑問經常出現。」

幸而兩年間遇上不同的人和事，療癒了其心靈：「在美國進修演戲期間我經常都哭泣，將情緒發洩出來，回港後透過寫歌表達感受，現在回想起來，這些就是我的『良藥』。」

沒有人可以叫醒裝睡的人，就如無法感動不愛你的人，所以唯一可以做，就是自己醒悟、珍惜真正愛自己的人。

化妝：Herman Ng

髮型：Steve Shek

記者：游艾維

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