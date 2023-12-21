【消費物價】11月消費物價指數按年升2.6%　煙酒升幅最高達18.9%

▲ 11月消費物價指數按年升2.6%，煙酒升幅最高達18.9%。(王韻青攝)

政府統計處今日（21日）公布11月份的消費物價指數，按年上升2.6%，較10月份的相應升幅的2.7%略低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在11月份的按年升幅（即基本通脹率）為1.6%，亦較上月份的1.7%略低。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在11月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升18.9%）、衣履（上升4.7%）、外出用膳及外賣（上升3.7%）、雜項服務（上升3.2%）、住屋（上升2.8%）、雜項物品（上升2.6%）、交通（上升2.4%），以及基本食品（上升1.1%）。

另一方面，綜合消費物價指數在11月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水（下跌2.4%），以及耐用物品（下跌1.3%）。

政府發言人表示，11月份基本消費物價通脹率維持溫和。外出用膳及外賣和衣履的價格按年繼續明顯上升。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

展望將來，整體而言通脹在短期內應會持續溫和。外圍價格壓力預期會進一步減弱。本地營商成本或會隨著經濟繼續復蘇而面對一些上升壓力。政府會繼續留意情況。

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責任編輯：陳麗娜