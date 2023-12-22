TOPick診症室｜產後腹脹肚皮鬆弛小心腹直肌分離　醫生拆解成因症狀+教1招自測

▲ 李鍵穎醫生拆解腹直肌分離成因及症狀。

產後修身是不少媽媽的一大煩惱，不過若然狂做運動仍發現腹部凸起、肚皮鬆弛，有可能是腹直肌分離所致。中大醫院整形外科專科醫生李鍵穎接受TOPick訪問時表示，腹直肌分離嚴重可引致便秘、失禁，甚至小腸氣，產後婦女可透過1個方法自我檢測，盡早發現及改善問題。

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多產多胎是高危因素

李醫生指出，每個人都有腹直肌，腹直肌位於腹部中央的左右兩側，中間有一層名為「腹白線（Linea alba）」的筋膜連接，當腹白線變得鬆弛，間隙多於1.5厘米，便形成腹直肌分離。

在香港，超過九成的腹直肌分離個案都與懷孕有關，當患者處於懷孕第二、三期時，因為腹部變大，導致腹白線被拉鬆，兩邊腹直肌會分開。一般而言，多次懷孕、懷多胞胎或巨嬰的婦女，以及肥胖人士等都有較高風險出現腹直肌分離。

嚴重可致小腸氣

李醫生指出，腹直肌分離初期未必有明顯症狀，患者可能會發現腹部中間凸起，並隨著時間變得愈來愈脹，即使狂做運動亦難修身。此外，患者坐下或躺下後起身時，會覺得腹部難以發力，搬重物時亦可能感到吃力。

她續指，腹直肌分離嚴重可引致便秘、失禁，一旦腹白線破損，出現缺口，甚至有機會形成小腸氣（又稱疝氣）。

1招自我檢測腹直肌分離

要判斷是否有腹直肌分離，患者可平躺在床上，然後屈起膝頭，上半身坐起來，保持仰臥起坐的姿勢，然後將手指放於腹直肌中間，再向下壓，測試間隙可放入多少根手指。如闊度在兩根手指內屬於正常；多於兩根手指則屬於嚴重，有機會要進行手術。

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李醫生臨床上遇過一位30多歲病人，生完第二胎後覺得腹部凸起，上班搬抬重物時，發現無法用力，求診檢查後證實患腹直肌分離，情況較為嚴重，闊度可放入3至4根手指。所幸，患者接受手術將兩邊腹直肌縫合後，腹直肌功能回復正常，可以照常工作。

治療及改善方法

如果患者的情況嚴重，影響到日常生活或工作，可考慮接受手術。傳統手術會於下腹切開一部分皮膚，用手術縫線縫合兩邊腹直肌，同時切除多餘的肚皮；另一個方法是開一個小傷口，置入内窺鏡，進入腹直肌表面，用手術縫線縫合兩邊肌肉，再修補傷口。

李醫生亦指，婦女在生產後，腹部肌肉被拉鬆，筋膜需要時間康復，故建議在產後6至8星期內，避免急於做一些用到腹部肌肉的修身運動，例如仰臥起坐（Sit-up）、平板支撐（Plank）等，以免令腹直肌分離的情況惡化。

李醫生又提醒，患者應避免用力「谷大便」和搬抬重物，走路、站立時盡量使用核心肌肉。另外，有些媽媽會選擇紮肚，李醫生表示，紮肚本身並非治療方案，不過紮肚後可避免肌肉用力時拉開得太嚴重，其實亦有助改善腹直肌分離的問題。

▲ 中大醫院整形外科專科醫生李鍵穎。（曾嘉文攝）

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記者：沈佩珊