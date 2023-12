恒隆數學獎|20周年持續追求卓越與創新精神 哈羅國際學校獲年度數學獎金獎

升學教育

▲ 香港特別行政區教育局局長蔡若蓮博士(左)及2017年沃爾夫數學獎得主、2023年恒隆數學獎學術委員會主席Richard Schoen教授(右)與2023年恒隆數學獎金獎獲獎隊伍哈羅香港國際學校的張嘉軒和蘇勇溢合影,其研究題目為On the Properties of the Semigroup Generated by the RL Fractional Integral。