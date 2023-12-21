恒隆數學獎｜20周年持續追求卓越與創新精神　哈羅國際學校獲年度數學獎金獎

▲ 香港特別行政區教育局局長蔡若蓮博士（左）及2017年沃爾夫數學獎得主、2023年恒隆數學獎學術委員會主席Richard Schoen教授（右）與2023年恒隆數學獎金獎獲獎隊伍哈羅香港國際學校的張嘉軒和蘇勇溢合影，其研究題目為On the Properties of the Semigroup Generated by the RL Fractional Integral。

由恒隆地產有限公司 (「恒隆地產」）與香港科技大學 (「科大」) 合辦的2023年恒隆數學獎，昨晚公布得奬名單。

來自哈羅香港國際學校的張嘉軒和蘇勇溢脫穎而出，憑藉題為On the Properties of the Semigroup Generated by the RL Fractional Integral的研究報告贏得金獎，而來自聖公會曾肇添中學的莫晉曦和黃禧及港大同學會書院的譚晞桐分別獲得銀獎及銅獎。獲獎同學在解決複雜數學問題方面充份展現卓越的解難能力及原創性。

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頒獎典禮於12月19日舉行，香港特別行政區行政長官李家超先生以視頻形式致開幕辭；是次典禮亦為恒隆數學獎20周年連串誌慶活動揭開序幕。歷屆恒隆數學獎得獎者在研究方法、研究報告和學術方面均展現出最高的學術水平，彰顯恒隆數學獎對推動香港STEAM教育發展的傑出貢獻。

香港特別行政區行政長官李家超先生表示︰「在過去20年以來，恒隆數學獎一直是最具影響力的香港中學生數學比賽之一。該獎項對於營造良好的學習環境，並鼓勵學生擁抱數學和科學的美麗與力量作出了重要貢獻。我向所有獲獎者表示最熱烈的祝賀，你們在知識探究的道路上展現了無比創意、堅毅意志與靈活思維。你們的才能不僅將成就個人成長，更應造福人類，推動世界進步。」

▲ 2023年恒隆數學獎獲獎隊伍與香港特別行政區教育局局長蔡若蓮博士、恒隆地產董事長陳啟宗先生、副董事長陳文博先生、行政總裁盧韋柏先生、香港科技大學首席副校長郭毅可教授、2023年恒隆數學獎學術委員會主席、2017年沃爾夫數學獎得主Richard Schoen教授，以及學術委員會、督導委員會、執行委員會和初審委員會的成員合照。





恒隆地產董事長陳啟宗先生在頒獎典禮上表示：「恒隆數學獎體現了我們對社區投資不變的承諾，鼓勵香港青少年追求卓越，推動創新的數學教育。正值恒隆數學奬成立20周年，我們對學生、學校和學界的鼎力支持深感鼓舞，也對推動數學教育和精益求精的精神更加堅定。我們攜手共同激發無數年輕人追尋理想的熱情、釋放他們對數學、科學和技術等方面的潛能。恒隆數學獎猶如一座啟發人心的燈塔，孕育出熱愛這幾門學科的新一代，並推動他們持續創新。」

香港科技大學校長葉玉如教授表示：「科大很榮幸自2021年起與恒隆地產合辦恒隆數學獎。我們攜手培育出一群優秀的人才，並為他們提供嚴謹的數學培訓。我們的目標是培養下一代分析思考和解決問題的能力，使他們成為富遠見及創造力的領袖。我們正致力實現一個共同願景，將香港發展為全球創新科技的樞紐。」

2023年恒隆數學獎吸引了香港近50所中學逾70多支隊伍參加。每隊由一位老師指導，自行設定一個數學研究課題，進行研究並提交報告。共有15支隊伍獲選進入評審最後階段的答辯會，每份專題研究報告都經過由國際知名數學家組成的學術委員會的多重嚴格評核，最終的入選隊伍獲邀出席答辯會，向學術委員會闡述其研究報告。

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責任編輯︰王明芳