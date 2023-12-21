張國榮逝世20周年丨首度重映普通話原聲4K修復版　哥哥當年曾推薦古天樂參演

▲ 《夜半歌聲》

張國榮生前唯一一套親自監製兼演出作品《夜半歌聲》，將以4K修復版再於戲院重現幕前，除曾播出的粵語版本外，今次更首度放映普通話現場收音的修復版，《夜半歌聲》4K修復版粵語及普通話版將於12月23日起於戲院重映。



《夜半歌聲》於1995年拍攝和上映至今已28年，問及該片監製之一黃百鳴當年哥哥為何會參與監製一職，稱：「Leslie （張國榮） 當時由新藝城到東方都是我們的合約演員，就像一家人一樣。Leslie有日表示很喜歡30年代一套中國電影《夜半歌聲》（1937），希望可以改編這電影，當時開拍前Leslie已表示很有興趣兼任監製一職，我亦表示非常歡迎。」

▲ 《夜半歌聲》

早已睇好古天樂

當時張國榮已建議百鳴哥起用一位新演員參與演出，並安排見面，這人就是古天樂，百鳴哥憶述：「Leslie說古天樂一定會紅，還安排了我和古天樂見面，可惜因為檔期問題最後未能成事。」



今次重映版本加入普通話原聲現場收音的修復版本，據知當年哥哥為有更好的演出，不惜找來台詞老師來現場指導，相信這次重映可讓觀眾有機會重新在大銀幕底下感受到哥哥的精彩歌聲和演技。

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