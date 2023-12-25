科技教學︱中文作文學與教突破性發展　「GenAI」1分鐘批改分析內容挑出病句錯別字

▲ 透過AI分析文章1分鐘內批改作文，列出精準改善建議及評級，鼓勵學生自我改進。

中文科需要具備「聽、說、讀、寫」的能力，不少小學生無從入手抗拒寫作，而老師一般要花較多時間批改和解說作文。「mLang動語文」團隊研究運用GenAI批改作文，利用科技結合教學材料，提升小學生對寫作的學習動機。學校自編分層教材和範本，透過AI分析文章能於一分鐘內批改作文，並列出精準及詳細改善建議及評級，鼓勵學生跟據評語自我改進，從而掌握中文寫作手法。

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計劃一共兩間小學參與，分別為循理會美林小學及保良局黃永樹小學的小六級學生及中文老師。「mLang動語文」團隊於上星期三（20日）舉行經驗發佈會，邀請了參與計劃的校長、老師和小學生分享學習成果。

▲ 「mLang動語文」團隊與循理會美林小學及保良局黃永樹小學舉行經驗發佈會。（陳慧安攝）

系統化分析寫作建議

疫情後，「混合式」上課已成新常態，尤其實體課沿用電子化教學。團隊以「輕鬆教，有效學」為目標，希望有效處理中文寫作學與教的困難。針對小學生對電子學習的積極性，以及「生成式人工智能（Generative AI）」的電子化和即時性分析數據，老師能統計學生的寫作表現以調整教學進度，同時減輕了批改作文的工作量。

「讀寫結合」教學流程中，老師只需按文類自編分層教材及範文，現階段試行說明文的「總 - 分 - 總」結構為主。經過m.AI mind（mLang作文評改和生成系統）診斷文章語誤、病句和讀音，為老師提供數據統計和分析回饋結果，老師可於mLang卡內精選由數據結果生成的小遊戲和測驗，配合學生各種學習需要。

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即時評改作文分析回饋

結合生成式人工智能（AI）輔助中文教學課堂，能打破課文框架和時間空間的限制，並能產生主動學習的效果。教師運用AR、VR電子學習資源，配合課文內容教學，例如運用課堂VR技術，講解說明文-《別具歷史價值的雷生春》時，讓學生體會到課文所描述的情景，活靈活現地拿捏情感哲理。讓學生有系統地模仿，再按學生需要提出精準的建議。

學生可在系統獲得寫作靈感，亦可以把寫好的段落或篇章上載系統，於一分鐘內取得初步的寫作回饋，包括評估內容、結構、詞語運用、標點符號、診斷語誤、病句、錯別字等，提供寫作內容的改善建議，老師能統計學生的寫作數據，分析他們的強弱項調整教學設計。循理會美林小學學生盧灝柏表示，系統提供的佳詞佳句選擇，讓文章內容更生動有趣；系統評改仔細、評語到位，只要簡單指令便能產生一篇文章的建議，比人手方便快捷。

m.AI mind提供的評語可以讓我下次寫作同類型的作文時，反省上次做得不好的地方，從而作出改善。

▲ 循理會美林小學張殷朗同學現場試範使用m.AI mind系統。（陳慧安攝）

保良局黃永樹小學蔡靜欣老師表示，m.AI mind能無縫連繫地即時批改，配合日常教學工作。寫作改善的建議多元化且具體，省卻不少時間，評級可引用TSA評卷參考的標準。操作版面簡單，老師可以很快地掌握。蔡老師提到電子化學習，學生感到新奇從而投入課堂。學生由以往被動等待老師評語，化為自主學習，有意識地修改自己的文章，把文章寫得越來越好。

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記者：黃諾韶