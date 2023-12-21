食出愛心 | 「關東煮」親子活動 讓學生聖誕節暖入心窩

港澳信義會明道小學(下稱「明道小學」) 一直注重學生的身心靈健康，致力提供愉快有效的學習環境。適逢聖誕節臨近，天氣特別寒冷，在聖誕聯歡會當天，學校用心打造了一個既甜蜜又溫暖的活動——「暖笠笠好『煮』意」。

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活動當天，學校特別預備了美味的「關東煮」，送給全校每位同學。為確保食物的品質和味道，老師及家長義工們一大清早便開始準備食材，透過老師和家長義工的愛心、熱騰騰又美味的食物，為同學送上暖心的祝福。

▲ 不少家長義工幫手，齊齊享受溫馨的親子活動。

▲ 同學們一齊快樂地享用食物，享受甜蜜溫馨的時刻。

老師親筆寫聖誕卡送學生

由家長義工幫忙烹調，發揮家校合作精神；同學們一齊快樂地享用食物，享受甜蜜溫馨的時刻，共同度過難忘的聖誕聯歡會。而老師們也為學生準備了特別的驚喜，就是親筆寫上聖誕卡，用心傳遞對學生們的關懷和祝福，這些聖誕卡不僅是對同學的祝福，也是對他們學習及成長的鼓勵和認可，充滿愛意。校長范婉君表示，學校將會繼續努力安排有意義和價值的教育活動，為學生營造幸福、溫馨、快樂的學習環境。

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