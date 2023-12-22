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自助餐優惠｜6大聖誕新年自助餐快閃優惠 低至55折盡食海鮮+聖誕火雞

親子好去處 15:24 2023/12/22

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

不少人在聖誕除夕都會選擇到酒店食自助餐，除了不需要另花時間去想要吃甚麼菜式外，更可貼合到不同的口味。以下為大家精選了6個酒店自助餐優惠，有不少更是快閃優惠，大家切勿錯過！

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1.富豪機場酒店 聖誕優惠低至55折

富豪機場酒店藝廊咖啡室提供超過200款的國際美食，今次為了迎接聖誕，餐廳特意推出一系列的經典節慶菜式，當中午餐精選菜式包括燒牛肋眼、威靈頓三文魚配刁草忌廉汁、白酒忌廉煮青口及海鮮喇沙等；而晚餐精選菜式則有重點推介聖誕烤火雞配鼠尾草核桃餡、特定日子的菜式泰式蒸龍蝦鉗及黑朱古力薑餅冧酒波等。富豪機場酒店現正推出KKday獨家優惠，預訂聖誕自助可享有低至55折的優惠。

地址：香港赤鱲角香港國際機場暢達路 9 號地下藝廊咖啡室
預訂日期：即日起
價錢及預訂：【KKday】

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2.港青酒店YMCA 買二送二自助晚餐優惠

港青酒店 YMCA推出春日盛宴自助晚餐快閃優惠，現在預訂2024年1月8日至4月7日期間的自助餐，可享約$100/位的至抵價格，品嚐特色佳餚，當中包括：海鮮大召集 (波士頓龍蝦、琵琶蝦、松葉蟹腳等)、香草牛油焗法國田螺、即做七彩蝦片壽司等，另還提供多款甜點，如迷你花盆杯、櫻花水玄餅、玫瑰造型蘋果撻、玫瑰花牛油蛋糕等。

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道41號再臨閣 (南座四樓)
預訂日期：即日起至12月27日23:59
使用日期：2024年1月8日至4月7日
價錢及預訂：【KKday】

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3.六國酒店 Le Menu 廚師即場表演火焰雪山

六國酒店 Gloucester Luk Kwok Hong Kong Le Menu餐廳推出的「華麗盛宴‧自助晚餐」，除了有聖誕必食之選聖誕火雞配雞肝汁、惹味蜜汁菠蘿焗火腿、威靈頓牛柳、海鮮鮑魚凍批、紐西蘭青口和麵包蟹外，還有多款誘人甜品，包括：聖誕樹頭蛋糕、聖誕蛋糕杯、聖誕布甸、紅絲絨蛋糕等，另外廚師亦會即場表演火焰雪山的製作，以火焰炮製出奪目耀眼的畫面，可以看表演之餘，還可以打卡影相！酒店推出KKday快閃優惠，由即日起至23日，四人同行可享有58折優惠，平均每人低至$466，大家切勿錯過！

地址：香港灣仔告士打道七十二號六國酒店一樓 
預訂日期：即日起至 23日 23:59
使用日期：即日起至 2024年1月1日
價錢及預訂：【KKday】

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4.九龍酒店倚窗閣 特色蒸煮時令海鮮

九龍酒店倚窗閣擁有超過66米長的自助餐枱，被稱為「黃金1英里」，為顧客們提供著無窮無盡的美食。餐廳內的自助午餐精選菜式包括美國及愛爾蘭生蠔、加拿大雪花蟹腳、燕窩海鮮粥、什錦刺身、芒果拿破崙及9款Mövenpick雪糕等。

自助晚餐菜式則主要以蒸煮方式烹調時令海鮮，包括蒸半邊龍蝦、蒸鮑魚、蒸沙巴龍躉、鹽燒海蝦串、香煎鵝肝及日本清酒生蠔海膽杯等。KKday現時推出自助餐買二送一快閃優惠，最低平均每人$311，另更可選擇帶走一支特選紅酒或白酒。

地址：尖沙咀彌敦道19-21號 九龍酒店2樓倚窗閣
預訂日期：即日起至 12月26日 23:59
使用日期：2024年1月2日至1月31日
價錢及預訂：【KKday】

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5.香港黃金海岸酒店 買一送一自助餐優惠

香港黃金海岸酒店聆渢咖啡廳設有戶外和室內用餐，大家可以選擇在戶外感受冬日的聖誕氣氛，又或在室內「圍爐聚餐」 。而餐廳內亦精選了多款海鮮和甜品供大家選擇，當中自助午餐包括雪花蟹腳、青口、海蝦、烤南瓜菠菜菲達芝士沙律、扒爐魚檸檬牛油汁、香草燒牛柳、以及甜品綠茶柚子忌廉芝士餅及椰絲彩虹啫喱糖等。

自助晚餐提供日、韓、泰、越、印等一系列經典美饌，包括泰式紅咖哩鴨胸肉、西京燒三文魚、韓式燴牛肋條及泰式冬蔭功海鮮湯等。現時的自助午餐及晚餐皆有買一送一優惠，只要透過KKday預訂，即可以低至$173起購買自助餐優惠。

地點：香港青山公路1號 
用餐地店：聆渢咖啡廳
預訂日期：即日起至12月25日23:59
價錢及預訂：【KKday】

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6.富豪九龍酒店 聖誕除夕自助位餐半價優惠

富豪九龍酒店雅廊咖啡室於聖誕節和元旦期間推出「冬甩奇幻聖誕」自助餐優惠，讓大家可在美食之中共度佳節。餐廳於在聖誕和除夕推出了期間限定的美饌，其中自助午餐精選了雪蟹腳、加拿大麵包蟹、鴨肝醬批伴蘋果醬、香煎牛柳伴鴨肝汁、烤羊架配露絲瑪莉汁及即煮澳洲青口及一系列的甜品和烤肉區食品。

另外，晚餐期間限定精選美饌則有聖誕火雞、香煎牛柳伴松露汁、瑤柱竹筍海鮮羹、香煎鴨肝佐無花果醬及蘋果醬、威靈頓三文魚及黃金蝦等等。餐廳更於聖誕及除夕期間特別安排聖誕老人與大家互動拍照，還有使用安全無害彩繪材料的臉部彩繪環節，讓孩子們繪製他們喜愛的圖案和角色，增添節日歡樂氣氛。

KKday亦推出了獨家優惠，現在預訂12月24、31日及2024年1月1日的自助餐，最低可享有半價優惠，想買的大家便要趁早！

地點：香港尖沙咀麼地道71號 - 雅廊咖啡室
預訂日期：即日起
使用時間：
12月23-25日：第一輪17:30–19:30；第二輪20:00 – 22:00
12月26日及2024年1月1日: 18:30 - 21:30
12月31日: 19:00 - 22:00
價錢及預訂：【KKday】

富豪九龍酒店雅廊咖啡室於聖誕節和元旦期間推出「冬甩奇幻聖誕」自助餐優惠。（KKday圖片）

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責任編輯：王明芳
 

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