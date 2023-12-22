  • 11°C
香港時間 : 20231222日 (週五) 16:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

抗癌媽媽丨前教師媽媽確診3期乳癌　感悟親子關係「學會放手」讓子女成長

育兒資訊 14:01 2023/12/22

分享：

分享：

熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

前教師媽媽確診3期乳癌，感悟親子關係「學會放手」，讓子女自由成長。

前中學教師Joyce於2018年確診乳癌，經歷連串電療化療及手術後，病情得以穩定下來。而在抗病期間，Joyce重新審視自己與一對子女的親子關係，不再過度著緊子女學業成績，也收獲家人的支持和愛。康復後的Joyce更與丈夫及一對子女移民英國，現時正適應著新生活。

最新影片：

TOPick一分鐘
手機攝影︱媽媽幫小朋友打卡提高質素　楊洛婷教3招手機拍照小技巧

Joyce在2018年3月感到胸痛，4月去普通科診所求醫，照超聲波後發現腋下有異樣，最終確診是第3期乳癌。當時醫生建議Joyce先做化療，而她合共做了8次化療，及後再做乳房切除和重建手術，最終做電療。

重新審視親子關係

確診癌症時，Joyce的一對子女一個讀幼稚園高班，另一個讀中班，當時她經常覺得自己做得不夠好，很難同時兼顧工作及家庭：

我會追學生功課，但原來我兒子有本寫字簿，欠交數天，沒有放在書包內，我也沒有發現。

我就有種愧疚，覺得自己沒有做好媽媽。

而在抗病期間，Joyce的育兒觀及教育觀都有所改變。在她接受化療時，兒子正讀小一，她記得在自己接受手術時，兒子第一次考試，令她有種自覺，就是自己做老師，子女考不好會感到很大責任，好像很不盡責。但當她生病時，就學會真的要放手，做不到這麼多：

他讀小學那一年，對我自己都是一個學習，可能我以前會緊張多些成績，但是生病後我會跟自己講一句說話，好像咒語，就是「不要因為成績，影響親子關係。」

想孩子長大後會獨立些，或者有帶得走的能力，比這一刻的考試測驗更重要。

點擊圖片放大
+6
+5

移英後兒子有所成長

Joyce是在2022年7月正式移民，移民前她的兒子升小四，被編入精英班，當時家長群經常互發訊息，會令她有種感覺，就是「你不幫小朋友，你就是一個壞媽媽」。

如果我沒有移民，他就升五年級，要考小學呈分試，都是一種壓力。所以當時BNO政策、教育環境政策再加上其他事，就令我有（移民）這想法。

移民英國後，Joyce一家四口最終選址定居劍橋，一對子女踩單車上學，她感到兒子個人有所成長，例如Joyce踩單車時甩鏈，都是由兒子幫她修理。而在英國生活沒有工人姐姐幫忙，變相兒子會有自理能力，想吃甚麼就會提議自己煮，Joyce認為對小朋友個人成長來說，是挺不錯的。

Joyce的一對子女，現時兒子讀中一，女兒讀小學year 5，校園很重視閱讀風氣，功課量沒有太多，課外活動由孩子主導選擇。Joyce表示，現在小朋友都享受校園生活，是開心的：

閱讀是一種很重要的能力，因為閱讀的世界好像一條鎖匙，他可以開放去找自己想要的答案。這裡學習平衡一點，沒有那麼多功課，真正有學習。

點擊圖片放大
+5
+4

英國醫療資訊透明

談到目前身體狀況，Joyce表示現時是要持續檢查，以及服用10年的荷爾蒙藥。Joyce盛讚英國資訊很透明，癌症病人被納入藥物名冊上，就算用標靶藥都是免費，即使不幸復發都可以申請豁免藥物費用，使她感到安心。為何選擇定居劍橋，亦正正是因為這裡有好醫院。

然而，Joyce在預約GP（家庭醫生General Practioner）時也出現一點小波折。她指自己申請藥物豁免時，很快就收到藥物豁免卡；但8月預約GP，卻等到11月一直未有回音，其後致電查詢，才知原來沒有轉介紀錄，等到今年1、2月終於能看醫生，前後等了約半年。

Joyce分享，在英國看醫生除了會獲處方藥物，也會每年進行免費「乳房造影」（Mammogram），一直維持到50歲，之後會被視作康復，除了處方藥物外不會有其他跟進，有任何不舒服就要自行求醫。

點擊圖片放大
+7
+6

抗病期間獲家人無限量支持

回想起抗病過程，Joyce直言家人的支持很重要。在生病期間，她過得很平安、舒服，她認為除了是因為自己有信仰，亦很感恩家人，尤其是媽媽給予她很多支持：

她完全是「超人媽媽」般，照顧我到無微不至，當時她經常會帶我的一個小朋友回家睡覺，讓我不會太辛苦。

Joyce抗病期間，媽媽照顧得她無微不至。（受訪者提供）

除了媽媽外，老公也是Joyce的一大支援者。令她留下深刻印象的一次是，她在化療前要自行注射「升白針」（白血球生長素Growth Factors），平時感覺比自己更「騰雞」的老公，竟然可以幫她打針，甚至是特地中午回家，就是為了幫她打針。Joyce憶起，雖然是很小的事，但當下她卻很感動，更覺得老公就像是自己的「小天使」。

而在化療期間，本身很貪靚的Joyce因副作用而掉髮，自覺自己很像「阿婆」，但老公卻對她很好，即使她不戴假髮、只戴帽跟他外出，她覺得老公都不會嫌棄自己。

雖然生病是一件難過的事，但我覺得是一件化了妝的祝福。因為其實生病時，我可以有多些時間陪伴小朋友，我覺得病假是人生中最悠長的假期，自己可以做運動、安靜地看書，感覺是一個恩典，所以那刻不會覺得很難過，每日都很平安。

目前Joyce在英國生活，亦有在網上開設專頁分享日常，也有一些實用資訊分享，專頁見此

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：陳昊淋

爸媽心聲 家庭教育 育兒心得 正能量 電療 化療 副作用 標靶藥 老師 移民

最高瀏覽

新聞女王︱林景程林正峰在《新聞女王》各有發揮　兩老表當年相認全靠麥明詩
新聞女王︱林景程林正峰在《新聞女王》各有發揮　兩老表當年相認全靠麥明詩
J2主持文頌男自揭盤骨患癌　Koba透露病況：周不時會劇痛
J2主持文頌男自揭盤骨患癌　Koba透露病況：周不時會劇痛