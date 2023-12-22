抗癌媽媽丨前教師媽媽確診3期乳癌　感悟親子關係「學會放手」讓子女成長

▲ 前教師媽媽確診3期乳癌，感悟親子關係「學會放手」，讓子女自由成長。

前中學教師Joyce於2018年確診乳癌，經歷連串電療化療及手術後，病情得以穩定下來。而在抗病期間，Joyce重新審視自己與一對子女的親子關係，不再過度著緊子女學業成績，也收獲家人的支持和愛。康復後的Joyce更與丈夫及一對子女移民英國，現時正適應著新生活。

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Joyce在2018年3月感到胸痛，4月去普通科診所求醫，照超聲波後發現腋下有異樣，最終確診是第3期乳癌。當時醫生建議Joyce先做化療，而她合共做了8次化療，及後再做乳房切除和重建手術，最終做電療。

重新審視親子關係

確診癌症時，Joyce的一對子女一個讀幼稚園高班，另一個讀中班，當時她經常覺得自己做得不夠好，很難同時兼顧工作及家庭：

我會追學生功課，但原來我兒子有本寫字簿，欠交數天，沒有放在書包內，我也沒有發現。

我就有種愧疚，覺得自己沒有做好媽媽。

而在抗病期間，Joyce的育兒觀及教育觀都有所改變。在她接受化療時，兒子正讀小一，她記得在自己接受手術時，兒子第一次考試，令她有種自覺，就是自己做老師，子女考不好會感到很大責任，好像很不盡責。但當她生病時，就學會真的要放手，做不到這麼多：

他讀小學那一年，對我自己都是一個學習，可能我以前會緊張多些成績，但是生病後我會跟自己講一句說話，好像咒語，就是「不要因為成績，影響親子關係。」

想孩子長大後會獨立些，或者有帶得走的能力，比這一刻的考試測驗更重要。

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移英後兒子有所成長

Joyce是在2022年7月正式移民，移民前她的兒子升小四，被編入精英班，當時家長群經常互發訊息，會令她有種感覺，就是「你不幫小朋友，你就是一個壞媽媽」。

如果我沒有移民，他就升五年級，要考小學呈分試，都是一種壓力。所以當時BNO政策、教育環境政策再加上其他事，就令我有（移民）這想法。

移民英國後，Joyce一家四口最終選址定居劍橋，一對子女踩單車上學，她感到兒子個人有所成長，例如Joyce踩單車時甩鏈，都是由兒子幫她修理。而在英國生活沒有工人姐姐幫忙，變相兒子會有自理能力，想吃甚麼就會提議自己煮，Joyce認為對小朋友個人成長來說，是挺不錯的。

Joyce的一對子女，現時兒子讀中一，女兒讀小學year 5，校園很重視閱讀風氣，功課量沒有太多，課外活動由孩子主導選擇。Joyce表示，現在小朋友都享受校園生活，是開心的：

閱讀是一種很重要的能力，因為閱讀的世界好像一條鎖匙，他可以開放去找自己想要的答案。這裡學習平衡一點，沒有那麼多功課，真正有學習。

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英國醫療資訊透明

談到目前身體狀況，Joyce表示現時是要持續檢查，以及服用10年的荷爾蒙藥。Joyce盛讚英國資訊很透明，癌症病人被納入藥物名冊上，就算用標靶藥都是免費，即使不幸復發都可以申請豁免藥物費用，使她感到安心。為何選擇定居劍橋，亦正正是因為這裡有好醫院。

然而，Joyce在預約GP（家庭醫生General Practioner）時也出現一點小波折。她指自己申請藥物豁免時，很快就收到藥物豁免卡；但8月預約GP，卻等到11月一直未有回音，其後致電查詢，才知原來沒有轉介紀錄，等到今年1、2月終於能看醫生，前後等了約半年。

Joyce分享，在英國看醫生除了會獲處方藥物，也會每年進行免費「乳房造影」（Mammogram），一直維持到50歲，之後會被視作康復，除了處方藥物外不會有其他跟進，有任何不舒服就要自行求醫。

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抗病期間獲家人無限量支持

回想起抗病過程，Joyce直言家人的支持很重要。在生病期間，她過得很平安、舒服，她認為除了是因為自己有信仰，亦很感恩家人，尤其是媽媽給予她很多支持：

她完全是「超人媽媽」般，照顧我到無微不至，當時她經常會帶我的一個小朋友回家睡覺，讓我不會太辛苦。

▲ Joyce抗病期間，媽媽照顧得她無微不至。（受訪者提供）

除了媽媽外，老公也是Joyce的一大支援者。令她留下深刻印象的一次是，她在化療前要自行注射「升白針」（白血球生長素Growth Factors），平時感覺比自己更「騰雞」的老公，竟然可以幫她打針，甚至是特地中午回家，就是為了幫她打針。Joyce憶起，雖然是很小的事，但當下她卻很感動，更覺得老公就像是自己的「小天使」。

而在化療期間，本身很貪靚的Joyce因副作用而掉髮，自覺自己很像「阿婆」，但老公卻對她很好，即使她不戴假髮、只戴帽跟他外出，她覺得老公都不會嫌棄自己。

雖然生病是一件難過的事，但我覺得是一件化了妝的祝福。因為其實生病時，我可以有多些時間陪伴小朋友，我覺得病假是人生中最悠長的假期，自己可以做運動、安靜地看書，感覺是一個恩典，所以那刻不會覺得很難過，每日都很平安。

目前Joyce在英國生活，亦有在網上開設專頁分享日常，也有一些實用資訊分享，專頁見此。

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責任編輯：陳昊淋