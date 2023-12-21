【AIA嘉年華】闊別4年AIA嘉年華今回歸中環海濱　一文看清門票優惠及精彩活動

事隔4年，「友邦嘉年華」將於今日（21日）起至來年2月25日，在中環海濱活動空間舉行，期間橫跨聖誕節、新年及農層新年多個節日。當中設有30個攤位遊戲、至少25個機動遊戲及40個互動裝置。另外，世界知名馬戲團Gandeys Circus亦一同回歸，將帶來超過160場雜技表演。開幕首日，多位市民在嚴寒下排隊入場，友邦表示，本港現時真正復常（Back to business），盼入場人士能好好享受是次嘉年華，與親友在聖誕節及新年滿載而歸。

友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌稱，過去4年香港都有過辛苦的時刻，現時真正復常（Back to business），希望入場人士能好好享受是次嘉年華，與親友在聖誕節、新年滿載而歸，締造美好回憶。

主辦單位Great China Entertainment首席執行官Randy Bloom則表示，很榮幸能將這個不可錯過（Unmissable）的嘉年華帶回香港，並希望為參與市民掛上笑容。他又提到，是次門票銷情相當理想及驚人（Spectacular），馬戲團門票亦一早沽清；不過難以預測實際會有多少內地遊客到訪。

門票方面，成人票價為160元，可獲10個代幣；特惠門票則為100元，可獲7個代幣；翻查資料，疫情前2018/19年，當時成人及特惠分別是130元及90元。

▲ 現場售票處門票價格。（梁凱婷攝）

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記者：梁凱婷