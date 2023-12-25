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華麗變身｜女子重達229磅　被勸著衫遮肉缺自信　靠4招1年減80磅變女神

保健美顏 08:45 2023/12/25

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

只要有恆心！台灣一名女子自幼便是肥胖體質，小時更會被長輩勸穿長版衣服遮肥肉，去年她的體重達到104公斤（約228.8磅），因認識到飲食觀念後開始減肥，最終靠4招控制飲食及運動，一年時間激減36公斤（約79.2磅），身材變得玲瓏有致，外表亦出現極大變化，令網民大讚超級勵志。

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該名女子於網上討論區「Dcard」分享減肥經歷，指自己自幼便是「胖胖體質」 ，喜愛穿短裙的她有時更會被長輩建議要穿長版衣服，以遮掩肥胖身材，因此一直對外表感到焦慮沒自信。

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直到某次認識到飲食觀念後，她開始認識食物、養成運動的習慣，最終以一年時間，成功由105公斤，激減至68公斤（約149.6磅），身材及外表都發生極大變化。目前仍向58公斤（約127.6磅）體重進發的她，回望減肥前後的對比照，笑言減肥堪比「免費整形手術」，勸女生們：「要去整形美容之前先減肥，瘦下來後連臉型都改變了 ！」

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4招健康減肥

那麼，如何做到一年間極速變瘦？她大方分享減肥心得，建議大家減肥切勿操之過急，聽信網上誇張的減肥資訊、胡亂花錢。她坦言自己瘦下來，全靠以下4招：

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  • 養成運動習慣：一星期進行2次重訓運動，每日下班有時間便進行快走運動，每次持續2小時以上；她坦言初時體力不足，只可走約30分鐘，持續至今已可走足2小時，更可以跑步10公里。
  • 少食加工食品、澱粉、炸糖類食物：飲食方面應減少攝取澱粉、加工食品及炸糖類食物；零食多吃堅果、核桃一類食物，可防止掉頭髮、補充好油脂，而90%以上的黑朱古力亦可食用。
  • 多進食蛋白質、蔬菜及肉類食物：平日應多食用蛋白質類、蔬菜及肉類食物，例如魚肉、牛肉、雞肉；豆腐、牛奶及豆漿等。
  • 切勿節食：以節食方式減肥，恐會導致減肥失敗，應要「吃飽、吃瘦、運動量足夠」。

減肥期間多建議多自拍打扮

她坦言減肥不易，過程中自己亦曾因運動時體力不足、飲食控制不適應及親友不看好的聲音等，感到自我懷疑，甚至曾想過放棄。但她最終仍咬牙堅持每日打扮、勤運動、調整飲食習慣，亦會經常自拍，待想放棄時便翻看一下相片，審視一下自己「努力的成果」、自我激勵，最終順利渡過最困難的時刻。

她建議想減肥的女生，肥胖時不要以長版寬大衣服遮住自己，應盡量打扮自己，多化妝、自拍，令自己越來越有動力變美。

但愛美一族要留意，各種減肥方法的成效或因人而異，建議先諮詢醫生及營養師等專業人士意見。

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