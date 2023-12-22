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【升學出路】慕光英文書院推免試升學計劃　每年薦5名學生直入南韓學府

社會 00:00 2023/12/22

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慕光英文書院近日與首爾慶熙大學國際教育院締結「校長推薦免試升學計劃」，慕光英文書院校長張永豐（中）及慶熙大學國際教育院院長（右2）。（學校提供圖片）

近年推動學生修讀日韓語的觀塘平民直資慕光英文書院宣布，近日與南韓首爾慶熙大學國際教育院締結「校長推薦免試升學計劃」，慕光英文書院每年最多推薦5名同學，豁免中學文憑試（DSE）成績直入首爾慶熙大學國際教育院，雙方將於明年4月簽署合作夥伴協議，預計最快於2025/26學年，年滿17歲並修讀韓語的慕光學生可受惠。

慕光英文書院自2021年起要求中一生開始必修第3語言，按興趣選修日語或韓語。校方表示，隨着2025年文憑試丙類語言加入韓語後，令選修韓語學生大增，對於赴韓國升學更感興趣，故校方積極為學生鋪設日韓升學出路。

是次協議內容除了包括每年最多推薦5名同學免試直入慶熙大學國際教育院，慶熙大學亦特設慕光學生獎學金，為大中華區首間中學特有；獲薦學生更首度破格獲豁免達到當地18歲入學年齡的要求。

凡有興趣申請免試計劃的學生，可每年獲安排到訪慶熙大學國際教育院深造韓語，更早體驗在韓國學習韓語的樂趣。慕光英文書院校長張永豐表示，希望能提升學生升讀韓國大學的機會，讓他們可選擇繼續進修韓語或主修其他心儀學科，向目標和夢想進發。

點擊圖片放大

另外，慕光首屆修讀日語的學生，已在校學習日語3年，部分學生亦有意赴日本升學。校方表示，正跟日本當地的立命館宇治中學校・高等學校洽談推出高中交換生計劃，擬每年10月和4月，兩校分別各派兩名交換生，交換學習為期1個月，冀最快於2025年開展計劃。

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責任編輯：馮琪雅

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