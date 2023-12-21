  • 10°C
香港時間 : 20231221日 (週四) 22:07
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AIA嘉年華】商戶對人流銷情樂觀　無懼市民長假外遊影響生意

社會 21:32 2023/12/21

分享：

分享：

熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

「友邦嘉年華」於今日（21日）起重回中環海濱，大批市民在嚴寒下排隊入場。（林宇翔攝）

事隔4年，「友邦嘉年華」於今日（21日）起重回中環海濱，大批市民在嚴寒下排隊入場。有商戶對銷情、人流感到樂觀，相信大批市民在長假期外遊的同時，仍有部分人會留港消費；又稱「香港人會撐香港人」，因此不擔心生意額，盼享受過程。

售賣滷水食品的檔主朱先生表示，天氣寒冷的情況下，今日人流合理、正常，笑指「當然不會像名店開張那樣，突然有一批人衝入來」。被問及會否擔心市民在長假期外遊以致影響生意，他認為「無得擔心，享受件事就得」，並稱是以玩樂性質參與，「當支持一下香港，一齊行落去」，因此會以平常心看待，沒有就生意額想太多。不過，他相信「香港人會撐香港人」，而對銷情樂觀。

（左二）售賣滷水食品的檔主朱先生表示，天氣寒冷的情況下，今日人流合理、正常。（梁凱婷攝）

檔主余先生原本從事胡椒餅批發，他認為「疫情改變生態」，市民恢復外出用餐的習慣，因此自「夜繽紛」開始設置攤位，由售賣急凍食品改為熟食。事隔4年再次舉辦AIA嘉年華，他希望有助吸引更多人到場；他亦相信，仍會有部分市民選擇在長假期留港消費，直言「年年、一向都會有人去旅行，其實幾時都可以去旅行」，因此對人流感到樂觀。

事隔4年再次舉辦AIA嘉年華，檔主余先生希望有助吸引更多人到場。（梁凱婷攝）

「友邦嘉年華」會於本年12月21日起至來年2月25日，在中環海濱活動空間舉行，期間橫跨聖誕節及新年等多個節日。當中設有30個攤位遊戲、至少25個機動遊戲及40個互動裝置。另外，世界知名馬戲團Gandeys Circus亦一同回歸，將帶來超過160場雜技表演。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

記者：梁凱婷

相關文章

【玫瑰崗中學提早停辦】全體學生明年轉余二　家長斥拆票及近萬元轉校津貼造成投票不公
今日 16:12
【玫瑰崗中學提早停辦】全體學生明年轉余二　家長斥拆票及近萬元轉校津貼造成投票不公
【屋邨重建】彩虹邨分三期重建　居民可優先認購宏照道綠置居或遷至美東邨
今日 17:03
【屋邨重建】彩虹邨分三期重建　居民可優先認購宏照道綠置居或遷至美東邨
【AIA嘉年華】闊別4年AIA嘉年華今回歸中環海濱　一文看清門票優惠及精彩活動
今日 19:14
【AIA嘉年華】闊別4年AIA嘉年華今回歸中環海濱　一文看清門票優惠及精彩活動

你可能感興趣

【玫瑰崗中學提早停辦】全體學生明年轉余二　家長斥拆票及近萬元轉校津貼造成投票不公
今日 16:12
【玫瑰崗中學提早停辦】全體學生明年轉余二　家長斥拆票及近萬元轉校津貼造成投票不公
【屋邨重建】彩虹邨分三期重建　居民可優先認購宏照道綠置居或遷至美東邨
今日 17:03
【屋邨重建】彩虹邨分三期重建　居民可優先認購宏照道綠置居或遷至美東邨
【AIA嘉年華】闊別4年AIA嘉年華今回歸中環海濱　一文看清門票優惠及精彩活動
今日 19:14
【AIA嘉年華】闊別4年AIA嘉年華今回歸中環海濱　一文看清門票優惠及精彩活動
香港夜繽紛 疫情 中環 記者 食品 天氣 批發 流感 玩樂 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【更新】元朗的士命案｜36歲持雙程證人妻　涉刀殺48歲情夫　3人被捕包括兇婦29歲丈夫｜附ABC創傷判斷準則
【更新】元朗的士命案｜36歲持雙程證人妻　涉刀殺48歲情夫　3人被捕包括兇婦29歲丈夫｜附ABC創傷判斷準則
新機登場｜vivo X100系列香港區正式上市　最新頂級旗艦新機壓軸登場
新機登場｜vivo X100系列香港區正式上市　最新頂級旗艦新機壓軸登場