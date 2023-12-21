【AIA嘉年華】商戶對人流銷情樂觀　無懼市民長假外遊影響生意

▲ 「友邦嘉年華」於今日（21日）起重回中環海濱，大批市民在嚴寒下排隊入場。（林宇翔攝）

事隔4年，「友邦嘉年華」於今日（21日）起重回中環海濱，大批市民在嚴寒下排隊入場。有商戶對銷情、人流感到樂觀，相信大批市民在長假期外遊的同時，仍有部分人會留港消費；又稱「香港人會撐香港人」，因此不擔心生意額，盼享受過程。

售賣滷水食品的檔主朱先生表示，天氣寒冷的情況下，今日人流合理、正常，笑指「當然不會像名店開張那樣，突然有一批人衝入來」。被問及會否擔心市民在長假期外遊以致影響生意，他認為「無得擔心，享受件事就得」，並稱是以玩樂性質參與，「當支持一下香港，一齊行落去」，因此會以平常心看待，沒有就生意額想太多。不過，他相信「香港人會撐香港人」，而對銷情樂觀。

▲ （左二）售賣滷水食品的檔主朱先生表示，天氣寒冷的情況下，今日人流合理、正常。（梁凱婷攝）

檔主余先生原本從事胡椒餅批發，他認為「疫情改變生態」，市民恢復外出用餐的習慣，因此自「夜繽紛」開始設置攤位，由售賣急凍食品改為熟食。事隔4年再次舉辦AIA嘉年華，他希望有助吸引更多人到場；他亦相信，仍會有部分市民選擇在長假期留港消費，直言「年年、一向都會有人去旅行，其實幾時都可以去旅行」，因此對人流感到樂觀。

▲ 事隔4年再次舉辦AIA嘉年華，檔主余先生希望有助吸引更多人到場。（梁凱婷攝）

「友邦嘉年華」會於本年12月21日起至來年2月25日，在中環海濱活動空間舉行，期間橫跨聖誕節及新年等多個節日。當中設有30個攤位遊戲、至少25個機動遊戲及40個互動裝置。另外，世界知名馬戲團Gandeys Circus亦一同回歸，將帶來超過160場雜技表演。

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記者：梁凱婷